美國8日解除33個國家已接種新冠疫苗的旅客入境限制，不動產經紀商看好海外富人將湧進美國豪宅市場，為高價位公寓大樓帶來龐大承接買盤。

美國解除來自歐洲、中國、巴西和印度等國家旅客實施長達20個月入境限制後，包括紐約、邁阿密和洛杉磯等受海外富人歡迎的城市，許多不動產經紀商表示手中已握有未來幾周海外富人前來看房的行程表。

紐約不動產估價公司米勒薩姆爾（Miller Samuel）執行長米勒（Jonathan Miller）認為海外買家過去近兩年受疫情影響無法前來投資後，美國解除入境限制就代表豪宅市場將受惠而展開另一波需求熱潮。

據全美不動產仲介協會（NAR）資料，爆發新冠疫情前，海外買家2018年和2019年在美國買進不動產金額分別為2670億和1830億美元。今年來因無法入境或親自看屋而大減至1070億美元，代表市場有龐大被壓抑需求等待釋放。

專家認為疫情爆發以來，全球股市大漲和資產價格不斷攀升，給許多海外買家創造豐厚財富。在滿手現金下，他們不斷買進豪宅做為炫耀性資產。

即使紐約、邁阿密和洛杉磯等房市在疫情期受衝擊，但這些城市匯聚全球富豪，因此仍被海外買家視為安全投資的所在地。

紐約房仲商Douglas Elliman執行長德金（Scott Durkin）指紐約豪宅極吸引海買家，因為他們可以自住或出租，甚至空置在那裡來炫富。他預期全美豪宅市場會湧入大量海外買家。