耍帥下場真淒慘！一名譚姓機車騎6日行經花蓮縣壽豐鄉台11線25.4公里處時，疑似耍帥「翹孤輪」，下秒突然失控衝向對向車道，當場將一輛白色轎車的車頭撞爛，零件散落馬路上，把車內一名女乘客嚇得驚聲尖叫。

被撞的這輛白色轎車行車紀錄器，正好錄到被機車衝撞的畫面，事發後該段影片被網友下註「他下次還會嗎？猴子騎車，翹孤輪」PO到臉書社團「爆廢公社公開版」，影片中顯示，白車行駛途中，對向一部機車正在「翹孤輪」，熟料下秒失控，當場連人帶車撞上轎車頭部，把副駕女乘客嚇到尖叫，男駕駛則無奈說：「我車門打不開了！」。

轎車的左側車頭毀損。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

此事故經警方調查，為一名20歲譚姓男騎士，6日下午4時50分許行經壽豐鄉台11線25.4公里處，疑似操作不當，衝到對向車道發生車禍事故，他自己全身多處擦傷送醫，轎車上3名大人、2名小孩則未受傷，僅受到驚嚇，經酒測騎士與駕駛的酒測值皆為0。

網友看完紛紛留言，「只能說汽車真的衰小」、「標準自殺攻擊！！替依照規定行駛的車主默哀！」、「好好的出門被猴子親到。沒收驚費拿就算了，還要修車，車主真倒楣」、「反應好慢，孤輪下來馬上煞車應該沒事」。

據悉，依道路交通管理處罰條例第43條規定，「翹孤輪」於道路上行駛屬危險駕駛行為，最重可處新台幣2萬4000元及吊扣車輛牌照3個月，並須上道安講習及記點處分。

此外，車禍發生當下，白色轎車內正在播放連續劇《三生三世十里桃花》的片尾曲《涼涼》，讓不少網友驚呼，「真的涼涼了」。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！