用藝術療癒疫情帶來的苦悶！中友時尚藝廊即日起至12/20舉辦陳向濂(英偉)油畫創作展，這也是陳向濂首次於百貨商場展出。陳向濂提供價值28萬元的「在水一方」作品義賣，透過藝術傳播的力量讓愛遠播，義賣所得將全數捐贈給「財團法人博幼社會福利基金會」。

「這兩年疫情打亂了我們日常生活的節奏，在措手不及的轉變中漸漸習慣，成為新常態。當我們把心靜下來，重新思索人類生活與天地自然間的相互依存關係，這是從古至今亙古不變的道理與循環，無論外在如何的改變，只要能夠把心沉靜下來，這一刻美好就會來臨。」勤益大學文化創意事業系專任教授陳向濂在中友時尚藝廊個展開幕時，藉由畫作吐露對於這二年疫情所帶來的影響，沉澱自我後所得到的心聲。

藝術家陳向濂畢業於澳大利亞國立沃隆岡(WOLLONGONG)大學-藝術創作學博士，那一年在就讀博士班時的創作激盪，曾經像初生之犢的無知莽漢一樣，自認為已經練就了一身功夫的超級照相寫實、抽象繪畫、表現主義與印象派等等的各種繪畫技巧。而陳向濂的指導教授只輕輕地說了一句：「你複製西方藝術思想與風格的繪畫技術很好，但是，屬於你自己的藝術在哪裡？你要當一位傑出的職業畫家，至少就得讓觀者不看簽名，也能認出那是你獨有的藝術思維風格作品。

這句話猛然打醒了陳向濂的藝術創作觀念，頓時陷入了一片蒼白的苦思深淵。陳向濂說：「我當時痛苦了好長的一段時日，再也畫不出任何一張新作品，甚至還差點想不開要學梵谷割掉自己的耳朵」。此後，陳向濂重新省視與釐清中西藝術與自我文化的關係，並經過漫長的大量閱讀與自我淬鍊，彷如自裹已久的蟬蛹般倏忽破繭而出。

從此，「ART 1 by 1御覽之寶」自我風格的油畫創作思想與畫風於焉成形，並且在雪梨的一次他個人大型展覽中，深獲西方觀眾與藏家的肯定和收藏。

此次展出作品為「ART 1 by 1御覽之寶」藝術風格延續的系列作品共廿二幅，在獨特的藝術櫥窗裡，藝術家陳向濂教授透過文字抒寫分享創作心境，再結合互動式螢幕裝置的趣味互動，讓觀眾不論對藝術的認識或對美感的經驗是如何，皆能透過更生活化的藝術表現模式，碰撞出新的藝術火花，也更能享受此時此刻的美好時光。

細看陳向濂的作品，可以看出除了保有古今時空交錯歷史圖像運用的重要特色外，新加入的異素材(金箔)與油彩結合，空間(大山)與物件(花草)的強烈對比，更在作品上多了一股幽幽的浪漫情懷，因為社會的瞬變，讓藝術家陳向濂營造了一個如夢境般的美好世界，期待從畫作中感受美好時分。

此外，本檔邀請藝術家陳向濂及財團法人博幼社會福利基金會共同舉辦公益義賣活動，由陳向濂提供「在水一方」作品於進行義賣，價值28萬元，希望透過藝術傳播的力量讓愛遠播，所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人博幼社會福利基金會」。