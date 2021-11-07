東京大學教授松田康博。（中央社資料照片）

《路透社》引述軍事戰略家，針對北京可能採取對台行動進行的6種想定進行兵推，從封鎖馬祖開始，依序為占領金門、管轄台海領空、全面封鎖、無預警空襲，到大舉侵台為止。

不過，日本東京大學教授、台灣專家松田康博日前接受《日經 Business》電子版訪問時即指出，目前中國大陸對台灣採取行動的蓋然性極低，往後10年左右應該也很難。

根據《報呱》翻譯《日經 Business》電子版訪問全文，媒體首先詢問大陸對太平島或東沙島採取行動的可能性。松田康博認為，只要島上的軍人有傷亡或被俘虜，就會提升台灣居民的反中情緒；況且，在南海和中國大陸有領土爭議的還有越南及菲律賓，此舉會讓一些國家急遽警戒。

至於金門馬祖，松田康博分析，居民多反對台獨、不喜民進黨，中國大陸對金馬採取行動要做什麼？另外，針對澎湖群島的門檻更高，澎湖在台灣飛彈射程範圍內，且美國也很可能依據台灣關係法介入。

最後，對於台灣本島，松田康博認為，台灣只要不被佔領就贏了。他也強調，這場衝突會造成東亞大損傷，而美國本土會毫髮無傷。

不過，松田康博強調，如果台灣或美國做出「超過忍耐限度的挑釁」的時候，中國大陸就會象徵性的採取行動，再馬上收手不讓對方反擊。因此，他認為，台灣和美國必須「點到為止」，不要踩到紅線。