按民間習俗，立冬要補冬，不少人今天都特地準備食材進補，不過有網友收到罕見食材「牛睪丸」，苦惱不知道如何料理，只能趕緊上網求救，由於太少見，讓不少網友還誤以為是雞腿，也有內行回覆常見的料理方式。

原PO在臉書社團「家常菜」貼出食材的照片求救，發文寫道「這個很難啓齒的東西，朋友送晚上補冬的，我要怎麼料理啊？」不少網友沒看過此物，紛紛追問是牛還是豬的內臟，原PO也補充說明「是公牛的蛋蛋」、「軟叭叭的我已用熱水燙過了」。

貼文引發網友好奇跟關注，紛紛留言「相片慢慢往下拉，起初以為是雞腿說」、「剛一看到以為是雞腿」、「想說雞腿怎麼這麼圓的可愛」、「我活了大半輩子第一次看到」、「以形補形~晚上不用睡了」、「難買得到哦，這朋友很重要」。

有人則是好奇口感，「開眼界了，這個吃起來的感覺像什麼？」、「吃了會不會噁心啊？看起來好可怕怎麼補冬啊？」、「整隻含也不對，也不知道從哪裡開始咬」、「是我，肯定偷偷丟了，因為我不敢吃」。

也有內行網友傳授料理細節，「炒麻油或者跟藥膳雞湯一起燉」、「切片炒麻油薑，像炒腰子的做法」、「如果是牛睪丸的話，切片，用八珍下去燉比較好喝喔」、「這是牛睾丸，這個要像豬腰子一樣，要把中間的攝護腺拿掉，這樣味道才不會那麼腥」。