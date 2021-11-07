女星鄭家純（雞排妹）擁有甜美臉蛋以及魔鬼般的火辣身材，一出道就受到大批網友的喜愛。而近期積極拓展副業的她，雖工作忙碌仍不忘在閒暇時研究社群平台的演算法，今（7）日更在臉書上與網友們貼文分享3個月來的社群實驗，還在留言處偷偷放上火辣的泡湯照，成功吸引眼尖的網友注意。

鄭家純今日在臉書上PO出3張IG的後台數據截圖，並表示「IG做了一個實驗，三個月不發文，給對社群經營有興趣的人參考」，而這樣的貼文她也明白不是大眾能夠理解或是有興趣的內容，因此沒多久後，鄭家純便於留言處再度PO文表示「偷偷在這種觸及低的文下面發這張挑選純色11/11活動主視覺中」，並附上一張背對著鏡頭「全裸泡湯」的照片，立刻吸引大批網友注意，紛紛留言「是螞蟻腰！」、「一點都不偷偷，我看到了」、「然後變成高觸及的文了」、「想從背後擁抱」、「好美的背」、「血壓升高中」、「這條腰要扭死誰」，貼文公開短短1小時，便吸引超過3700多人按讚。

鄭家純出道9年來雖靠著亮麗的外型受到矚目，但也因為敢說直率的嗆辣個性而飽受酸民攻擊，甚至還在不久前無端遭人誤會是小三而受到大批網友怒罵，讓她忍不住怒火，大動作在臉書上澄清並發文向北、中、南各10位辱罵她的網友提告，還強調不會接受和解金，因為她認為「慈悲不需要浪費在充滿惡意的人身上」並表示「如果你被傳去做筆錄再來跟我求情，是你不珍惜你自己的下場」，正面態度受到大批粉絲支持。