MLB球季在勇士拿下世界大賽冠軍後正式結束，而接下來雖然沒有比賽，但球季各大獎項幾乎都未公佈，誰是國聯、美聯MVP當選者令人期待，另外季後的自由市場也相當熱鬧，大聯盟官網今天撰文介紹了今年排名前25大咖自由球員，由太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)打頭陣。

排名首位的柯瑞亞今天稍早收到太空人最新報價，太空人出價5年1.6億美元(約臺幣44.55億)要簽回他，不過據《MLB Trade Rumors》估算，柯瑞亞在自由市場價值恐怕比太空人開價更高，所以他還是有可能等待其他球隊報價再決定去留，本季他有26轟、92打點、34支二壘打表現。

第2名是道奇游擊手席格(Corey Seager)，雖然他本季因手傷僅出賽95場，但仍是自由市場的大魚，本季他353打數有108支安打、16支全壘打，貢獻57分打點，打擊率.306，攻擊指數.915，他的去留可能取決於道奇是否要把騰納(Trea Turner)留在游擊位置上。

第3名是本季轉戰巨人的明星三壘手布萊嚴(Kris Bryant)，本季他有25轟、73打點表現，打擊率.265，巨人有意留住30歲的他。第4名是道奇強投薛爾瑟(Max Scherzer)，本季他在國民表現不錯，交易至道奇後更是一飛衝天，想必是自由市場搶手貨。

第5名是落磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)，外媒認為他季中沒有被交易令人意外，本季他有24轟、75打點成績，打擊率.251，相較生涯打季率.272要再差一點。第6名是藍鳥西曼(Marcus Semien)、第7名藍鳥投手羅比雷(Robbie Ray)、第8大都會拜耶茲(Javier Baez)。

第9弗里曼(Freddie Freeman)、第10高斯曼(Kevin Gausman)、11史卓曼(Marcus Stroman)、12馬泰(Starling Marte)、13卡斯提阿諾(Nick Castellanos)、14席瓦伯(Kyle Schwarber)、15羅棟(Carlos Rodon)、16辛德加(Noah Syndergaard)、17韋藍德(Justin Verlander)、18柯蕭(Clayton Kershaw)、19馬丁尼茲(J.D. Martinez)、20康佛托(Michael Conforto)。