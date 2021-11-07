年底四大公投被視為2022地方選舉前哨戰，各政黨紛紛展開公投宣講，向民眾說明公投內容以及立場。不過，宅神朱學恒認為，這次的公投，政治領袖怎麼看根本不重要，因為這是一場公民對抗政府的戰爭，如果還要聽口號才知道公投怎麼投，台灣難道是落後國家，還要聽巫醫祈福嗎？

朱學恒7日在臉書上表示，這四大公投中，政治領袖怎麼看根本不重要，公民投票就是一場直接民權的行使，公民對抗政府的戰爭，沒有一個政治人物懂得比一般公民多，「你聽他們的幹嘛？」

朱學恒指出，這四大公投就是公民對抗政府，科學對抗政治，數學對抗口號，自決對抗操弄，根本沒有那麼複雜。公民聽自己的就好了。現在什麼年代了，「難道你還要聽口號才能決定四個公投要怎麼投？台灣是落後國家，還要聽巫醫祈福嗎？」

對於民進黨花了五千八百萬舉辦四個不同意宣講，朱學恒發現，各地參與者一堆白髮蒼蒼的老人，沒想到執政才幾年，就已經落到跟國民黨活動一樣的銀髮族運動會。仔細想想，現在如果已經進到社會，在企業界工作的年輕人，有多少人會相信沒有電力台灣更有力這種妖言惑眾啦？

朱學恒更說，公投當天就快樂放假去投票，投完去唱歌，當天要上班還可以領雙倍薪水，「爽不爽？」