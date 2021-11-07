領展房產基金7日在港交所公告，以5.382億澳元收購澳洲雪梨商業區三座購物中心各50％股權。領展表示，收購Queen Victoria Building、The Galeries及The Strand Arcade各50％權益，估值分別為2.771億澳元、1.499億澳元及1.112億澳元，預計於2022年上半年完成。

香港信報報導，領展指出，交易總代價連同該等費用，將以領展的自身現金儲備及債務融資撥款。收購事項預期不會對領展的財務狀況構成任何重大不利影響。

領展行政總裁王國龍表示，該物業組合擁有高租用率，租戶主要為澳洲和國際領先品牌，因此有信心該物業組合將能把握零售市場復甦及消費意願改善的良機，加上與澳洲領先零售物業集團的戰略合作，雙方可透過合力優化該物業組合，確保該等地標資產為顧客帶來最佳的消費體驗，並充分釋放其長遠增長潛力。