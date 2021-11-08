捷克總統齊曼先前因病緊急送醫，他5日在醫院告訴媒體，他感覺狀況良好，準備做到2023年任滿。但根據俄羅斯衛星通訊社報導，齊曼罹患肝硬化，可能需要3、4周才能出院。

齊曼（Milos Zeman）5日表示將任命反對派聯盟領袖費亞拉（Petr Fiala）為新任總理。齊曼先前因病緊急送醫，這是他自10月上旬國會選舉以來首度公開談話。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）網站報導，監測齊曼健康狀況的外科醫生帕夫卡（Pavla Pafka）稱，齊曼患有肝硬化。

根據報導，帕夫卡說：「總統先生患有慢性肝病。具體來說，是肝硬化。這種疾病的特點是，它可以在體內發展多年，卻不出現任何癥狀，或者癥狀很不明顯。」

報導中表示，曾為捷克第一任總統哈維爾（Václav Havel）動過手術的帕夫卡稱，齊曼胃裡有一根內視鏡胃造廔管（ PEG）。

帕夫卡說，現在要談齊曼何時出院還為時尚早，可能需要3到4周。