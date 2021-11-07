在公共場合不小心放屁常常令人尷尬，一名女子因月經前後總是會放連環響屁，讓她困擾不已，一照大腸鏡發現畫面驚悚，腸子上竟佈滿了密密麻麻的詭異小黑點，更令人意外的是，並不是消化問題導致，醫師研判，竟是子宮內膜異位被「吃進腸子裡」。

振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中轉述，一名30歲的OL，每到月經前後就響屁不斷，因為怕被一旁同事聽到而困擾不已，她原本以為是腸胃道消化問題，因此自行服用益生菌，沒想到一吃更嚴重，因此到腸胃科門診就醫。

一名30歲OL因常放連環響屁，一照大腸鏡發現畫面驚悚。大腸鏡示意圖。(達志影像)

醫師一開始以為是腸躁症，一照大腸鏡後驚見腸子上布滿密密麻麻的小黑點，畫面驚悚，後來才發現是罹患腸道的子宮內膜異位症。醫師解釋，常見的子宮內膜異位，大部分在卵巢，稱為巧克力囊腫，有時會散在骨盆底，而這名女子的子宮內膜異位則是被吃進腸子裡，相當罕見。

醫師表示，由於生理期時，這些內膜異位點也會跟著出血，一旦出血，腸子就會不自主收縮，因此導致女子月經前不停放響屁，原本腸胃科醫師還說，若病況嚴重須將該段腸子切除，讓她嚇傻，求診婦產科後，先吃口服藥，症狀才逐漸好轉，再回腸胃科追蹤時，小黑點已經不見。

李偉浩呼籲，放連環屁有時不見得是腸胃道問題，也有可能是其他疾病造成，最好及早就醫，諮詢專業醫師，以免拖到後來損失更慘重。