新生代女星鮪魚（徐瑋吟）與小鐘搭檔主持《愛玩客》受到觀眾喜愛，日前他們和「台版三上悠亞」林莎、「微笑女神」林真亦一起遊高雄，兩大來賓更換上比基尼同框，可其中一張照片，主持人小鐘被雙女神4球夾擊，意外引來網友一陣吐槽，猛虧「站起來了吧」。

小鐘、鮪魚日前出外景，推薦怎麼使用五倍券玩高雄，還邀請高雄出身的林莎、林真亦作陪，而從曝光的照片看來，「雙林女神」還換上性感開箱飯店，只見林莎穿上紫紅色比基尼，胸前還有交叉線點綴，更添性感，而林真亦則換上橘色比基尼，大秀有料上圍和纖細蠻腰，好身材藏不住。

小鐘被雙林女神4球夾襲，網友笑稱他不敢站起來。（圖／翻攝自愛玩客臉書）

有趣的是，其中一張照片是小鐘坐在椅子上，林莎、林真亦搭著他同框的畫面，由於他們分別是坐站的高度，看起來就像小鐘被「4球」夾襲，加上小鐘呈現把雙手放在雙腿間的坐姿，因此吸引不少網友打趣虧「手不要擋了…站起來了吧」、「小鍾哥太爽了」、「鐘哥是外景皇帝吧」、「鐘哥是不是不敢站起來」。

事實上，小鐘之前和鮪魚、臧芮軒到日本出外景泡湯，就被發現他似乎抵擋不了2位正妹的陪泡誘惑，竟當場誠實地起了生理反應，鮪魚瞄到他的褲襠後，也忍不住故意吐槽：「鐘哥今天看到新妹泡，竟然有反應了。」讓小鐘笑稱是泡湯讓血液循環變好，笑翻全場。