台北國際旅展目前正在台北南港展覽館一館展出，同時為搶攻雙11購物盛事，國內文創設計旅店龍頭品牌-承億文旅集團於線上推出各式住宿優惠套票，旗下七間旅店提供最低下殺2.9折住宿券，包含「聯合住宿券」、「環島台灣套票」，帶旅人踏遍淡水、台中、嘉義、花蓮、墾丁、南投，體驗台灣每一角落的獨特之美，一掃民眾疫情宅在家的陰霾。

承億文旅集團表示，即日起至11/15，雙人聯合住宿券每張1899元，購買六張再送一張，平日（周一至周四）入住還可享升等房型；更可以超值優惠價加購全台最夯的網美旅宿「承億文旅-潭日月」住宿券，今年提供長達二年的票券優惠期限，讓旅人能悠閒規劃行程；四人聯合住宿券每張2888元，主攻家庭、親子客。

此外，為迎接雙11購物盛事，承億文旅祭出誠意滿滿的住宿券延長使用期限，首次將住宿券使用期限延長到2023年共二年，並回饋疫情下渴望出遊的旅客，凡持住宿券於周日到周四入住，可享房型升等。

承億文旅致力打造「旅遊島鏈」，推出「環島套票」，即日起至11/15購買原價54300元的六館環島套票（淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、南投潭日月*2），即享2.9折優惠價15898元。

承億文旅表示，環島七晚僅15898元，含二晚新開幕飯店-承億文旅潭日月。今年9月甫開幕的「潭日月」，是以文武共習的東方書院為主題的文創旅店，不僅擁有潭景第一排的絕佳景緻，還可最近距離觀賞到日月潭的每個美麗面向。

此外，五館環島套票（淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島）優惠價9898元；另外，承億文旅提供旅人免費加入會員，會員持券入住再享點數累積，點數可折抵下次房費。

承億集團董事長戴俊郎表示，承億集團希望能陪伴所有旅人環島，讓旅行這件事，遍地開花。有別於一般連鎖飯店大同小異的設計風格，承億文旅強調捕捉各城市的人文寫景並打造出獨一無二的感性樣貌。

戴俊郎強調，旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個體驗的平台與介質，承億文旅致力於在地文化的內容開發，給予旅人在地風物的旅行體驗，盼能在台灣各地落地生根、開枝散葉。

承億文旅預計2022年在高雄亞洲新灣區開設五星級的「承億酒店」，其中最令人期待的高空懸挑透明無邊境泳池，不僅可以完整俯瞰整個高雄港，更可欣賞到西子灣最美的日落美景。