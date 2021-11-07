對於國內自購第13批AZ疫苗昨晚間抵台，共59.4萬劑，但效期只到本月底一事，陳佩琪請中央自己打，台北市長柯文哲笑稱，「這應該讓立委來打才對！」
國內自購第13批AZ疫苗昨晚間抵台，共59.4萬劑，但效期只到本月底，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透露，目前國際疫苗仍在搶貨階段，原本AZ公司預計提供更多同一效期的疫苗，但我方評估11月底可能用不完，因此最後僅收本批59.4萬劑。
陳佩琪表示，即期食品有人吃，即期疫苗不見的人人想打， 先提醒指揮中心，別在11月中以後全丟來北市， 然後打不完， 再喊說北市施打不力，說北市把疫苗放到過期等，建請中央自己去各縣市廣開快打站，門口標明疫苗期效， 自己找民眾去打、自己找醫護支援去。
另外，根據《nownews》報導，台北市長柯文哲被媒體問到政府自購AZ疫苗保存期限只有到本月底一事，柯文哲開玩笑表示，「這應該讓立委來打才對！」
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