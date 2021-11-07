今天NBA場上湖人以90：105敗給拓荒者，這場詹姆斯(LeBron James)依舊缺陣，安東尼戴維斯(Anthony Davis)僅上場7分鐘就因胃部不適離場，剩韋斯布魯克(Russell Westbrook)獨挑大樑，這也考驗著他獨自帶隊的能力，不過他今天表現悽慘，上場29分鐘僅拿下8分9籃板6助攻2抄截，命中率僅7%。

最慘的是韋斯布魯克今天有6次失誤，目前他本季總失誤次數來到49次，超越籃網哈登(James Harden)的44次，成為聯盟「失誤王」，這可不是個好頭銜，在開季這10場比賽中他平均失誤多達4.9次。今天比賽首節韋斯布魯克就頻頻打鐵、失誤，次節才進了唯一的三分球。

整場比賽他一共出手13次僅中1次，命中率是超級悲慘的7%，其中含1記外線，另外靠罰球拿下5分，場上正負值-20全隊第三低，比他還慘的是布雷德利(Avery Bradley)和狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，各是-29、-24，今天湖人全隊可說是在比爛的，連本季穩定的安森尼(Carmelo Anthony)也是-20。

You wanted Russ LeBron. Now you got him. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) November 7 2021

Westbrick finishes this blowout in Portland 1-13 with 6 turnovers. I hope Bron sees this tweet and grimaces as he sits in street clothes on the bench. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) November 7 2021

而賽後韋斯布魯克表現遭來媒體嘲諷，毒蛇名嘴貝勒斯(Skip Bayless)就說：「韋斯布魯克以6次失誤和13中1表現結束這場比賽，我希望詹姆斯看到這條推文，並穿便服在板凳上做出鬼臉。」接著他又說：「詹姆斯你不是想要韋斯布魯克嗎？現在你得到他了！」

Russell Westbrook



8 points

1-13 FG

6 assists

6 turnovers

29 minutes



Game salary: 539K



In a game with no LeBron and an early AD exit Westbrook gave the Lakers NOTHING. pic.twitter.com/SRLFmtrpfJ — Micah Adams (@MicahAdams13) November 7 2021

記者亞當斯(Micah Adams)PO出一張圖，裡面顯示韋斯布魯克13球投籃位置，他配文說：「8分、13投1中、6次助攻、6次失誤，本場薪水53.9萬美元。」不知道韋斯布魯克看到此圖有何感想。接下來比賽詹姆斯仍會繼續休息，戴維斯則帶有傷病，他若不扛下重任，球隊恐怕要面臨危機了！