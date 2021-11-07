在311福島核災之後很長一段時間，氣候變化會議上都一直迴避核能，但是今年不同，在格拉斯哥舉行第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)期間，核能得到廣泛討與重視，法新社報導稱，「COP26 峰會上，核能專家受到了張開雙臂的歡迎」。

從車諾比、福島核災，以及核廢料的持久問題，使核能發電一直受到質疑與排斥，即使這些能量實際上是無碳的。但如今隨著氣候危機的加深，以及擺脫化石燃料的迫切需要，人們的態度再一次發生轉變。

國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)成為COP26的與會貴賓，他在接受采訪時說：「核能是解決全球暖化問題的一部分，沒有辦法繞過它而達成任務。」

國際原子能機構(IAEA)現任總幹事格羅西。(圖/COP26)

「事實上，核能在無碳清潔能源的貢獻上遠超人們的預期，早在太陽能、風能被大量安裝之前，它(核能)早已是全球發電的主要選項一，如今仍是無碳能源佔比的四分之一。」

科學家們多年來憂心的表示，要想扼止失控的全球暖化到來，必須在10年內，將全球溫室氣體排放量減少近一半。然而，上星期四的一份報告稱，2021 年的碳排放量仍在增加，甚至可能創下歷史紀錄。國際能源署 (IEA) 警告說，隨著疫情減緩的工商業反彈，到 2023 年，碳排放還可能會達到新的高度。

這些迫在眉睫的危機，終於使人們將將注意力重新集中在核能發電上。

核能從業人員之一的卡勒姆‧湯馬斯( Callum Thomas)說：「氣氛真的變了，在 2015 年巴黎氣候會議上，核能依然不受歡迎；但是今年我在會場上看到有人穿著一件印有『讓我們談談核能』的 T 恤。」

格​​羅西是在2年前被推舉為 IAEA的掌門人，多年以來，他一直是核能發電的倡導者。他回憶馬德里舉行的第1次氣候會議時，雖然在少數發言機會上提到核能，但參與者普遍認為核能不受歡迎。如今，核能不僅受歡迎，而且引起了很多興趣與相關計畫。

格羅西說：「核能技術不僅可以加速汰除化石燃料，還可以推動應對氣候影響所需的新技術，包括尋找抗旱作物，到消滅蚊子。都與核技術有關」

被問到核能的風險時，他承認2011年日本福島核電廠的熔毀，動搖了人們對核能的信心，同時核廢料沒有所謂的的終極處理，也一直被人反覆批評。但他話鋒一轉「這些問題並不能抹煞核能的貢獻，並且從統計上講，核能的負面影響，比其他能源要少的多。」

有人問到「核能電廠的建設時間曠日費時」，許多人認為「現在建造足夠數量的核能電廠來對抗全球暖化，顯然為時已晚。」

但格羅西表示，我們現在可以立即做到的事情是：維持現有反應爐的正常運作。他說：「有許多設計運轉40年的核電廠，現在獲得IAEA 監督下的 60年運作許可。還有什麼發電科技，能夠比提供近 100 年電力還更高效的呢？」

同時，聯合國氣候科學諮詢小組( IPCC) 也在討論會提到了核能，儘管他們說的保守「可能會受到社會的反對。」

各國對核電的態度差異很大，比如紐西蘭和德國仍然表示反對，但更多開發中國家試著加入核能，比如印度正在與法國電力公司 EDF， 討論建造世界上最大核電廠的計畫。

與此同時，加拿大、美國都在開發「小型模組化反應爐」(small modular reactorsSMR)，雖然目前只有俄羅斯使用這種技術，投產了第1座浮動式核電廠，但中國大陸的「玲瓏1號」剛完成反應爐的封蓋，建造進度已過一半。

格羅西說，核電的價格也不再是障礙，各國已發現核電走向小型化，「其規模不是數十億的投資，而是數億。就能源項目而言，這是相當實惠的。」