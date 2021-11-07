據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間7日，大陸太空人翟志剛、王亞平先後從天和核心艙節點艙成功出艙。王亞平成為大陸首位執行出艙任務的女太空人。

神舟十三號三位太空人7日進行首次出艙活動，翟志剛、王亞平著大陸「飛天」艙外服進行艙外作業，另一位太空人葉光富在艙內支援。

翟志剛首先出艙，並表示：「我已出艙感覺良好」；隨後，王亞平說：「我待會出艙，感覺良好」；葉光富則說：「我下次出艙，感覺良好！」。

王亞平成功出艙，成為大陸首位執行出艙任務的女太空人，而翟志剛身為大陸首位出艙的太空人，上一次出艙已是13年前，這一次與13年前的神舟七號出艙時相比，翟志剛艙門開顯得較為輕鬆。

兩名出艙太空人完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作後，將在機械臂支持下，相互配合開展機械臂懸掛裝置與轉接件安裝、艙外典型動作測試、艙外互助救援驗證等作業。期間，在艙內的葉光富配合支持兩名出艙太空人開展艙外操作。

神舟十三號太空人成功出艙消息傳出，大陸網友們也紛紛送上祝賀，「祝賀一切順利」、「為你們驕傲」，而對首次太空出艙的女太空人王亞平的祝福特別多，有網友更稱王亞平為「女神」。