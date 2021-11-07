有「小言承旭」之稱的台灣男星洪浩竣，近期除了參與演出的《國際橋牌社2》現正播出外，他也忙於新戲的拍攝，影歌視三棲的他，本月將在國家音樂廳、台中國家歌劇院的公益音樂會上演出。他透露近日前往施打第二劑疫苗的狀況，接種第一劑疫苗時，身體狀況非常不適，甚至高燒到39度將近24小時都不退的狀況，所幸這次副作用不像第一次那麼大，只有疲憊想睡的症狀，讓他相當慶幸。

近一年幾乎打開電視或在網路追劇，就能在每一節的廣告上看到洪浩竣的演出，最近他除了拍戲外，也為了早早就受邀的公益音樂會彩排，因5月份的疫情延後的緣故，終於能在本月出演兩場跨界合作公益音樂會，11／16台北國家音樂廳、11／22台中歌劇院，他將再次與交響樂團合作，用歌聲帶來一連串流行金曲表演。

洪浩竣日前施打第二劑疫苗。（圖／三元素影藝提供）

洪浩竣過去曾在八點檔《四月望雨》中搭檔林韋君，讓觀眾印象深刻，近期則在熱播劇《國際橋牌社2》中擔任「上尉連長」的角色，目前他也正努力趕拍新戲，演出邀約已經排到明年下半年，未來希望可以嘗試更多不同角色演出，讓喜愛他的朋友可以看見能演能唱的洪浩竣。

廣告起家的洪浩竣在新冠肺炎升溫期間，工作上受到不少影響，近日他接種了第二劑疫苗，相較於第一劑疫苗接種時吃全餐副作用，讓他39度高燒不退，這次打完第二劑疫苗所幸只有些疲勞想睡，讓他直呼：「終於可以放心好好全力以赴，面對延宕已久的各項演出工作了！」。