資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的英國倫敦政經學院博士學位真假，挨告加重誹謗。台北地院20日開庭時，彭文正未現身，檢方將聲請拘提；彭文正表示，自己被民進黨追殺，已委請律師向美國申請政治庇護，並申請入籍美國。針對彭文正向美申請政治庇護會過嗎？工運人士鄭村棋認為，彭文正向美國申請政治庇護，就像是「請鬼抓藥單」。

鄭村棋在《中天新聞》節目中表示，彭文正要在美國申請政治庇護，真的那麼嚴重嗎？尤其他要入籍美國，他是有點意見。彭文正可以申請政治庇護，不管是真或假，這是個政治動作，但如果彭文正有實質上感覺蔡英文政府要對他不利，這就不得了，彭文正一定要把他具體的危險說出來，才能知道到底是怎麼一回事。

鄭村棋接著表示，彭文正若有迫切的危險，那麼他向美國政府申請政治庇護，可以理解。但鄭村棋卻認為彭文正向美國申請政治庇護，就像是「請鬼抓藥單」。

鄭村棋指出，尋求政治庇護不等於是要申請進入美國籍，但要拿美國護照，聽起來就有點怪怪的，跟彭文正原本去揭露蔡英文論文、甚至對抗，有點不太搭嘎，因此他建議彭文正再思考一下。