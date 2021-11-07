白色轎車不明原因起火燃燒，消防員立即前往現場將火勢撲滅。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市消防局今天晚上9點多接獲通報，台2線靠近獅子公園附近，有一輛白色轎車不明原因起火燃燒，消防局立即派員前往現場，並同步向新北市消防局請求支援，所幸駕駛及時逃出車外，無人員受傷。

據了解，事故地位在基隆消防局轄區，但臨近新北市萬里消防分隊，消防局接獲通報後，同步請求新北市消防局協助，所幸駕駛第一時間逃出車外，並未受傷，2批消防隊員紛紛趕往現場，合力將火勢撲滅，車輛引擎蓋被燒得焦黑，車體並未有太大損傷。

基隆市消防局已派遣火調人員前往現場採證，釐清詳細起火原因。