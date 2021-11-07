北宋工商發達，文風鼎盛，出了王安石、范仲淹、蘇洵、蘇軾、蘇轍、司馬光、歐陽修等人，尤其張擇端的《清明上河圖》顯現出北宋宣和年間汴梁城經濟和商業發達的景象。不過令人意外的是，大文豪蘇東坡竟然也是無殼蝸牛，買不起房子，直到50歲才讓家人有安頓的處所。

北宋工商業發達，後期出現了總計50座戶口在10萬戶以上的大城市。曾出現世界上最早的紙幣-交子，內河航運和造船也極其發達。對外貿易也盛況空前，總共開放了12個官方對外通商港口，將瓷器和絲綢等工業產品出口到西洋，換回香料、藥材、象牙及寶石等奢侈品。

但北宋房價也不便宜，以首都汴京為例，隨便一戶普通的房子都在8、9000貫，但當時一個普通文書員，一個月薪資才3貫，不吃不喝要250年才能在汴京買房。

蘇東坡當官後，開銷大，又重情義，後半生的蘇東坡仕途不順，經常遭貶，收入自然也大大降低了，這時候的他更買不起房了，後來他的兒子結婚，還是借別人的房子辦的喜事。

蘇東坡一直到他50歲的時候，為了讓一大家子有個安身立命的地方，才在小地方買了個房子，還是跟別人借的錢。