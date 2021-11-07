X光攝影已超過90年，早已是健康檢查的例行公事。不過它還在進化中，一種源自粒子加速器產生的X光，可以照出身體器官的3D立體圖像，其細節可達到細胞等級。

新阿特拉斯(New Altas)報導，這項新技術被稱為「分層相位對比斷層掃描」 (HiP-CT)，它是一種 X光攝影技術，可以將整個器官成達像到1微米的分辨率，這比傳統的CT掃描還要強上100倍。

Human Organ Atlas: HiP-CT imaging of a healthy human lung using the ESRF-EBS

會達到如此強大的成像進步，竟然是源自歐洲同步輻射設施 ( European Synchrotron Research FacilityESRF) 的技術升級，原本ESRF的主要工作是研究基本粒子的，然而他們也在「極亮源」粒子加速器(ESRF-EBS) 的設計中，得到世界最亮的X光，比醫院X光要亮上1000億倍。

ESRF的保羅·塔福羅（Paul Taffereau）博士解釋道：「發這種新HiP-CT技術的想法，是在全球新冠肺炎大流行開始之後提出的，我們醫學界顯然需要更好的肺部檢查影像。其實該技術很早就用在古生物學上，生物學家利用HiP-CT對大型化石進行成像，但一直沒有用在醫學。」

「這樣的新技術，使我們能夠從3D成像中，看到完整人體器官裡那些微小血管，甚至觀察到一些特定的細胞。」

使用這項新技術，由倫敦大學學院研究人員領導的團隊正在啟動一個名為人體器官圖譜的項目。領導該項目的彼得李( Peter Lee)說，人體器官圖譜的目標是填補我們對人體解剖學理解的空白。