四大公投將於12月18日舉辦投票，府院黨全力催出不同意票，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民進黨開始絕地大反攻，不惜發動空前慘烈的政黨對決。但從最新的民調來看，公民在四項公投議題上贊成或反對的態度模式已相當穩定，除非有重大變數，否則恐難以回天。

游盈隆7日在臉書貼文表示，過去這12天，民進黨政府在總統、副總統、行政院長等3巨頭率領下，在全國各地，發動了一波又一波強勁的反制四項公投說明會，相關內容與說詞充斥在各式各樣媒體版面，場面之大完全是總統大選等級，令人側目而且印象深刻。這是以「明天就是投票日」為前提的絕地大反攻，說明民進黨決策核心已覺悟四大公投結果的嚴重性，對照之前對四項公投的漫不經心，形成強烈對比。

游盈隆指出，據可靠的最新全國性民調結果顯示，公民在四項公投議題上贊成或反對的態度模式已相當穩定，除非有重大變數出現，否則恐難以回天。不過，現在重大變數已經出現，這個重大變數就是民進黨政府決定正面迎戰四大公投，不惜發動空前慘烈的政黨對決，目標鎖定國民黨，將國民黨當成代罪羔羊。

游盈隆接著表示，就如同行政院長蘇貞昌所說，公投原本是對事，不是對人；但現在民進黨在戰略戰術上，已將公投質變成對事也對人，而不僅僅是對事。民進黨政府過去這12天反制公投攻勢不可謂不凌厲，論述面也有若干新意，但持平而論，氣盛於理，盛氣凌人背後的心虛與權力傲慢矛盾地並存。

游盈隆舉反萊豬公投的最新說法為例，民進黨當局的新招是迴避食安問題，不提萊豬，換稱美豬，試圖先跳脫食安的泥沼，改主打美國因素，強烈斥責反萊豬陣營破壞台美關係，甚至妨礙台灣加入CPTPP。這招聰明；能不能得逞？難說。畢竟，食安是台灣人普遍重視的價值。總統蔡英文拉山姆大叔當擋箭牌，對許多台灣人來說是有說服力，畢竟沒有山姆大叔的奧援，「抗中保台」只不過是一句蒼白無力的口號。但是民進黨決策者，若不願對過去毫無保留的「反萊豬」，先謙卑地向台灣社會和人民道歉，問題恐怕是無解。