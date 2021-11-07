《全球大視野》

兩岸局勢持續緊張，英媒路透社5日發表題為《台灣之戰》的特別報導，指出台海若開戰，大陸可能先從封鎖馬祖開始，依序為進犯金門、海空封鎖、全面封鎖、空中及飛彈攻擊，到全面侵臺。前大使介文汲認為，美國在那邊搧風點火，扮演著很重要角色。

介文汲7日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，兩岸開戰議題在這兩年燒得很厲害，全部怪民進黨也不對。美國在那邊搧風點火，扮演很重要角色，最近這一陣子的新聞全部都是談兩岸作戰，十個有九個新聞都是美國那邊出來的，「2021年中國軍力報告」寫的是2027年，而前國務卿以前對日經新聞講的是2024年。

介文汲接著表示，這一些都是美國的新聞，這一次是路透社報導，他覺得更荒腔走板，居然把馬祖、金門都排出來了。就總統蔡英文這些獨派的立場，他們一點都不珍惜金門、馬祖，不太認為這是台灣的一部分。

介文汲認為，蔡英文政府對於太平島、釣魚台，事實上都不是那麼在乎，獨派可能也認為臺灣就是本島，過去兩位蔣總統在任的時候，把金門、馬祖當作臺灣跟大陸一個臍帶關係的重要連結，這就表示台灣和大陸是連在一起，這樣對獨派來講，恐怕不願意接受。