星二代歐陽娜娜外型甜美,近年越來越成熟,已從當年的小女孩變成小女人,目前積極在大陸發展演藝事業,日前她受邀出席晚宴,還上台高歌一曲,可現場照曝光後,卻被發現似乎腫了一圈,和她自己PO的精修圖有些落差。

歐陽娜娜日前受邀出席活動,以一身淺藍色平口小禮服亮相,露出大片雪白香肩和鎖骨,事業線也微微跑出見客,胸前則有個蝴蝶結裝飾,加上禮服下半身是花苞裙設計,讓她甜美又不失性感,散發小女人的氣質。

歐陽娜娜微露事業線,小秀性感。(圖/翻攝自微博)

歐陽娜娜的精修圖。(圖/翻攝自微博)

不過,有網友曬出歐陽娜娜當天上台演唱英文歌曲《Can't Take My Eyes Off You》的影片, 歐陽娜娜在影片中以側身入鏡,她的側臉稜角卻相當不明顯,加上站姿又駝背,讓她整個人看起來腫了一圈,體態不如精修圖好看。

歐陽娜娜實拍照曝光後,不少網友留言「看完馬上被背挺直了」、「側臉好虐啊」、「她應該是體態問題」、「我覺得正臉還是蠻好看的,側顏確實…」、「和精修圖差距有點大」、「這體態...膀大肩厚的」,不過也有人替歐陽娜娜抱不平,認為應是服裝顯得她比例怪,且她已是很瘦的身材,覺得外界對女明星身材標準太嚴苛。

歐陽娜娜0修圖照流出,駝背顯得體態臃腫,側臉也被指沒稜線。(圖/翻攝自微博)

歐陽娜娜近年將事業重心轉移至大陸,戲劇、綜藝作品不少,可身材也常成為討論焦點,日前出席活動才被曝光0修圖,遭指本人看著有些魁梧,但也有人跳出來替她平反,誇看她本人其實很瘦,忽胖忽瘦的身材意外掀起熱議。