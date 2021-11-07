星二代歐陽娜娜外型甜美，近年越來越成熟，已從當年的小女孩變成小女人，目前積極在大陸發展演藝事業，日前她受邀出席晚宴，還上台高歌一曲，可現場照曝光後，卻被發現似乎腫了一圈，和她自己PO的精修圖有些落差。

歐陽娜娜日前受邀出席活動，以一身淺藍色平口小禮服亮相，露出大片雪白香肩和鎖骨，事業線也微微跑出見客，胸前則有個蝴蝶結裝飾，加上禮服下半身是花苞裙設計，讓她甜美又不失性感，散發小女人的氣質。

歐陽娜娜微露事業線，小秀性感。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜的精修圖。（圖／翻攝自微博）

不過，有網友曬出歐陽娜娜當天上台演唱英文歌曲《Can't Take My Eyes Off You》的影片， 歐陽娜娜在影片中以側身入鏡，她的側臉稜角卻相當不明顯，加上站姿又駝背，讓她整個人看起來腫了一圈，體態不如精修圖好看。

歐陽娜娜實拍照曝光後，不少網友留言「看完馬上被背挺直了」、「側臉好虐啊」、「她應該是體態問題」、「我覺得正臉還是蠻好看的，側顏確實…」、「和精修圖差距有點大」、「這體態...膀大肩厚的」，不過也有人替歐陽娜娜抱不平，認為應是服裝顯得她比例怪，且她已是很瘦的身材，覺得外界對女明星身材標準太嚴苛。

歐陽娜娜0修圖照流出，駝背顯得體態臃腫，側臉也被指沒稜線。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜近年將事業重心轉移至大陸，戲劇、綜藝作品不少，可身材也常成為討論焦點，日前出席活動才被曝光0修圖，遭指本人看著有些魁梧，但也有人跳出來替她平反，誇看她本人其實很瘦，忽胖忽瘦的身材意外掀起熱議。