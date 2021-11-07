女兒是上輩子的情人，也是這輩子的寶貝，一名單親爸爸不經意發現就讀高中的女兒，可能已經偷嘗禁果，又生氣又不知如何是好，上網求助「我只有她這個女兒，很怕會失去她。大家幫幫我拜託。」

單親爸在臉書「匿名公社」發文表示，自己趁早上天氣好，心血來潮幫女兒洗書包，沒有想到竟在書包裡發現保險套，讓他不解「才高三而已，為什麼會有這個東西？」

單親爸回想女兒之前曾說要跟同學出門讀書，懷疑女兒可能是騙人的，讓他生了一整天的悶氣，但又不知該如何向女兒開口詢問，擔心逕自翻書包會惹女兒會不開心，所以上網詢問網友意見，「我只有她這個女兒，很怕會失去她。大家幫幫我拜託。」

不少網友提醒單親爸先冷靜下來，「保險套很可能只是朋友的惡搞或騷擾，也可能是在保護他，你多一點資訊再決定該不該氣嘿」、「冷靜下來好好溝通，關心他，他才會敞開心胸，關係比較不會搞糟。」、「先冷靜，最起碼女兒知道要用保護自己，越是阻止反而越不如願，可能惡化父女感情好好說」。

去年一項台灣大學生性愛態度習慣調查發現，15歲以下未成年學生每10人就有近4人已嚐禁果，近半大學生已有性經驗。有過性經驗的男大學生中，近五成平時隨身攜帶保險套，有過性行為的女大學生則有兩成五隨身帶套。