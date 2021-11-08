金曲歌后彭佳慧在1996年發行第一張專輯《說真心話》，隨即以主打歌〈舊夢〉一炮而紅，並一舉奪下第8屆金曲獎「最佳新人獎」，她憶起剛出道時，因為外型不算亮眼，當時的唱片公司幾乎沒替她安排上電視通告宣傳，只有去了幾個電台及狂跑近百場的校園演唱會，她直呼：「〈舊夢〉就是這樣唱起來的。」

彭佳慧出道爆紅後，自認外貌相較其他女明星們，算是較不漂亮，導致在外型上開始逐漸沒信心，同時不喜歡拍照、上鏡頭等，彭佳慧笑說每次出專輯，最享受的就是配唱、製作音樂等幕後工作，直到要開始進行拍攝新宣傳照、新歌MV等幕前工作時，她心情無奈，「當製作期順利完成後，代表開心日子結束了，宣傳期，就是痛苦日子來臨，我天生不喜歡。」

她大方分享當年某張專輯的側標是「如果不是因為這樣的聲音，誰會在乎彭佳慧」，她每次想起都會笑虧：「有呀，我奶奶、爺爺都很在乎啊，很好笑。」但當時她也曾為此難過沮喪，「當新人是不知道這是種策略」，她如今仍希望可以挑戰發行新作，只要錄音，其他什麼都不要拍，連專輯封面用空白或是畫作，她樂觀說：「因為這裡面全部歌曲的聲音都是我，我比較享受做唱片過程。」

彭佳慧大方分享當年某張專輯的側標是「如果不是因為這樣的聲音，誰會在乎彭佳慧」。（圖/中時資料照）

彭佳慧以深情高亢嗓音唱紅〈走在紅毯的那一天〉、〈甘願〉、〈敲敲我的頭〉等經典，成績亮眼，外界也很關注她的感情世界，她曾與製作人陳國華交往12年，陳國華替她量身打造〈相見恨晚〉、〈走在紅毯那一天〉等許多熱門金曲，但最後仍無緣走在一起，他們在2001年宣告分手。

彭佳慧在隔年與唱片公司約滿結束合作，加上唱片大環境不景氣，讓彭佳慧陷入低潮期，幾乎消失於歌壇，她在2006年選擇進入家庭、相夫教子，卻因為依舊熱愛歌唱，於2009年再度推出新專輯，時隔8年才推出新作，令她更加珍惜歌唱舞台，她在2013年赴大陸參加歌唱節目《我是歌手》，高亢渾厚的鐵肺嗓音，精彩的演出，獲得佳績，讓她再度攀上事業高峰。

她有感而發說剛出道時，因為長得不好看、不喜歡上電視，從此對電視媒體有種抗拒的感覺，出道多年後，反而是因為電視節目《我是歌手》，更讓大家再度認識、喜歡她的歌聲音樂，她感動：「原來以前不喜歡的事，現在可以讓大家看到更多我。」

彭佳慧在2016年以《大齡女子》專輯奪下第27屆金曲獎最佳國語女歌手獎，備受肯定，當演藝事業再度走紅時，她2018年宣布結束12年婚姻，她恢單後，現在除了工作之外，全部時間都專心陪伴兒子、雙胞胎女兒，而她曾被拍到與小她8歲的精壯男吳英杰（Ken）互動親密，2人目前穩定交往中，她低調說對於現在男女之間的感情，順其自然。