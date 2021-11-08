YouBike2.0新增智慧車機、旋轉插銷簡易鎖車以及單手調整座椅等新功能。

新北市公共自行車系統智慧升級引進YouBike2.0系統，首階段啟動鄰近台北市8個行政區，共有300處站點，10月20日已正式上路，開啟新北市公共自行車系統YouBike1.0加2.0雙核心加倍服務！

YouBike 2.0與第一代整體構造差異不大，第一代的車身為黃色加橘色，新版配色則是黃色加珍珠白，很容易分辨；除了顏色之外，兩代YouBike龍頭的設計也有所不同，第一代的車頭是一般的腳踏車樣式，YouBike 2.0的龍頭則裝有太陽能感應智慧車機，除了以往的刷卡感應租、還車功能外，更新增手機掃碼租車功能，搭上資通訊科技趨勢；在騎乘時車身前後燈都會發亮，騎乘時更安全。

新北市交通局表示，依照市民朋友的使用習慣及方便民眾可以在各站點租車、還車，110年底前將在661個YouBike1.0站點周邊空間增設2.0樁位，讓民眾可以於各站租借還。新北YouBike2.0系統會先在板橋、中和、永和、新店、汐止、淡水、三重與蘆洲等8個和北市相鄰的行政區開通，站數共300處，方便民眾往返雙北順利借還。

此外，捷運路廊、跨市邊境和先前已錄案規劃新增設租借站，將優先建置YouBike2.0系統，也會配合行政區內各1.0增設柱位建置進度，接續施作，今年底預計完成700個YouBike2.0站點，未來全市擴增至1500站為目標，與YouBike1.0雙系統一起提供市民朋友大眾運輸最後一哩路重要接駁服務。

交通局指出，YouBike2.0採廣佈點、高密度且更深入社區便利使用，為與台北市無縫接軌並維持與桃園市1.0系統能跨市使用，新北市YouBike 1.0和2.0雙系統同步提供服務，1.0的車輛並依使用年限批次汰換為2.0。

微笑單車公司預計今年底前在新北市公共自行車系統投入約1000輛YouBike2.0，與YouBike1.0雙系統提供市民朋友大眾運輸最後一哩路重要接駁服務；車身白黃配色的YouBike2.0呼應資通科技蓬勃發展和人手一機的時代，智慧車機新增文字和音效提示，除了可以使用悠遊卡、一卡通等電子票證借車外，還可以透過手機下載官方app綁定支付工具掃碼借還車。

另外，專屬單一停車柱施工簡單、快速，座墊調整只須單手即可輕鬆操作，毋須花費大把力氣，且若需臨時停車，只須右轉插銷就上鎖，並同借車方式解鎖，再也不用擔心鑰匙搞丟的麻煩。(新北市政府 廣告)