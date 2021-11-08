1994年12月3日星期六，中華民國舉辦首次台灣省長直選，全台熱鬧非凡，卻有歹徒利用這一天，「穿牆」進入華南銀行大稻埕分行的金庫，悄悄搬空9195萬元現金，創下當時史上最高金額的銀行搶案，驚人的是，這起搶案竟由1男獨力犯案，手法堪比電影情節。

當晚9點半及11點多，華南銀行大稻埕分行的警鈴兩度大作，保全趕抵巡遍銀行各角落，都沒有發現異狀，除了那扇「密碼定時鎖」金庫門，因為不在特定時間內，無法開啟察看。

兩天後，周一上班日，行員早上一打開金庫，赫見內牆被鑿出1個洞，警報系統全被破壞，角落現金櫃近億元的大鈔幾乎被搬空。警方獲報趕抵採證，只找到1個鞋印，以及歹徒遺留的工具上殘破不堪的指紋，依當時科技，根本當不成線索，專案小組勘驗完現場，無奈搖頭，直說這個案子「難破了」。

警方發現，被鑿穿的洞口，長寬約只有40公分，洞口出去，是寬約30公分的狹小防火巷，前後巷口封死，唯一的出入口，是隔壁3層樓高、崩塌出一個小口的女兒牆，9195萬元大鈔總重144公斤，要怎麼搬上樓？警方因此推測，進入金庫的歹徒身高頂多160公分，且有共犯在外接應，才能完成這個不可能的任務。

另外，聯邦銀行東台北分行，1994年5月也發生一起保險庫遭鑿洞的搶案，手法與華南銀這件如出一轍，唯一的差別，歹徒沒有成功鑿進金庫，距離還差了一扇門，因此只得手20萬美金票券。警方研判兩案應是同批歹徒所為。

線索實在太少，專案小組一直無法拼湊出歹徒的身分，案情陷入膠著。但冥冥之中似乎已有注定，台北市保安警察大隊員警，隔年1月15日晚上，巡邏至八德路松山火車站前，見1名男子從地下道走出來，眼神有點驚慌、閃爍不定，決定對男子盤查。

男子推拖忘了帶身分證，員警發現，男子身上帶著5張提款卡，還有8萬千元鈔，直覺不對勁，進一步查出他是前科累累的竊盜通緝犯、32歲的林進發，因此將他帶回警局歸案。

警方詢問時，隨口一句「你的案子警方都知道了，乾脆老實交代清楚吧！」沒想到，林男竟坦承犯下9195萬元的華銀搶案，且聲稱是獨自犯案，在場員警大驚，一開始還認為林男在吹噓，直到他詳細的把犯案手法及過程說了出來……。