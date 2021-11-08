由於軍事組織的相對封閉性和專業性，使其存在大量獨特而難以被一般民眾理解的用語。美國軍事新聞網站「We Are The Mighty」便舉出F/A-18E/F、F-16、F-35、A-10、C-17等5種現役美國軍機的非官方暱稱，並解釋其由來。

F/A-18E/F自F/A-18「大黃蜂」（Hornet）發展而來，因此官方暱稱為「超級大黃蜂」（Super Hornet），不過美軍官兵私下將其稱作「犀牛」（Rhino），因為放大機體導致機鼻更加明顯，就像犀牛角一樣。值得一提的是， F-4「幽靈」（Phantom）也曾因同樣的理由被私下取名為「犀牛」。

F-16的官方暱稱為「戰隼」（Falcon），不過經常被美軍飛行員稱作「毒蛇」（Viper），原因除了來自其銳利外觀和敏捷動作，也是對著名影集《星際大爭霸》（Battlestar Galactica）中「毒蛇Mk II」（Viper Mk II）戰機的致敬。而日本航空自衛隊衍生自F-16的F-2戰機，則被稱為「毒蛇零式」（Viper Zero），結合了「毒蛇」和日本二戰時的主力零式戰機。

F-16的「毒蛇」外號，來自其銳利外觀、敏捷動作，以及對科幻作品的致敬。（圖／美國空軍）

F-35官方暱稱繼承自美軍二戰時的P-38「閃電」（Lightning）戰機，被命名為「閃電二式」（Lightning II），不過美國空軍飛官不喜歡這個又長又缺乏特色的名字，而是將其稱作「黑豹」（Panther）；美國空軍版「Top Gun」的精銳第6武器中隊（6th Weapons Squadron）由於專門負責F-35進階課目，因此會直接在肩上配戴「馴豹者」（Panther Tamer）的臂章。

美軍飛官不喜歡「閃電二式」這個又長又缺乏特色的名字，而是將F-35稱作「黑豹」。（圖／美國空軍）

A-10攻擊機的狀況與F-35類似，官方稱呼為繼承自二戰P-47的「雷霆二式」（Thunderbolt II），但大多被稱為「疣豬」（Warthog），因為其外觀相當粗野，且代表性的GAU-8/A復仇者30公厘機砲，在開火時的聲響宛若「野獸咆嘯」。

外觀粗野的A-10以「疣豬」聞名全球。（圖／美國空軍）

而C-17運輸機的官方暱稱為「全球霸王III」（Globemaster III），不過被官兵私底下稱作駝鹿（Moose）；雖然看上去似乎和該型機龐大的運輸能力有關，但事實上，這個暱稱源自C-17在地面進行加油時，其通氣孔（vent）洩壓發出的聲音，類似雌性駝鹿發情時的叫聲，經常引發飛行員們在旁竊笑。