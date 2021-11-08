星座專家唐綺陽分析11/8～11/14星座運勢，本周告別天秤星群，終於遠離多事之秋，諸星來到天蠍座，群星觸動開創星座，金星也來到摩羯座，金星摩羯讓上層狀況頻頻，引爆政治議題，長官、長輩有許多狀況，12月年底的時候陸陸續續會有群星進入摩羯座，挑戰一波接一波，大局勢都在劇烈的轉變當中，對於個人來說，個人的小局勢也有了不一樣的風貌。

本周迎接「水火合相天蠍」，大家都很容易做出挑釁他人的行為，到處放狠話，動不動就把你死我活掛在嘴邊，所以聽到狠話不用擔心。「水火合相天蠍」也會讓軍警、醫生、治療師、心理師、神祕學家等行業活躍起來，頻繁接收他人的求助，意味著大家的心理健康都很需要照顧，因此開始變得忙碌。此外，壓力中激發改變的力量，每個人都很想要轉變，為了求生存都開始努力，受到挑釁也可能激發反抗的力量。金星摩羯可以讓我們看到努力的價值，過去默默耕耘的人開始獲得回報，或受到貴人青睞，努力換取美好的成果。

重要星象：群星觸動開創星座，水火合相天蠍，金星摩羯。

【工作注意：金牛、雙子、巨蟹、天蠍】

金牛：參考年輕人的建議，能幫助推進

雙子：展現企圖心，主動衝鋒抓住機會

巨蟹：長期規劃，自己心裡有數就好

天蠍：做事決斷明快，注意別太嚴肅

【桃花注意：牡羊、獅子、天秤、摩羯】

牡羊：做自己散發可愛氣息，受長輩欣賞

獅子：不打不相識，鬥嘴中產生桃花

天秤：享受於曖昧過程，感到小鹿亂撞

摩羯：桃花觸手可及，端看自己決定

【財運注意：水瓶、雙魚】

水瓶：正財運佳，多主動找機會

雙魚：交流理財情報，收穫頗多

【健康注意：處女、射手】

處女：多注意睡眠，別累積心事

射手：別輕忽健康相關的事