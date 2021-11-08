「退化性關節炎能不能吃香蕉？」「退化性關節炎該不該運動？」「請問退化性關節炎與骨質疏鬆症有關嗎？」

退化性關節炎是極為常見的關節疾患，請臺北榮民總醫院過敏免疫風濕科陳瑋昇醫師來為大家破解迷思！

●迷思１：退化性關節炎是老年人的專利？

年紀是退化性關節炎很重要的危險因子，年紀越大，退化性關節炎的發生率越高，但年紀並非唯一的危險因子。

陳瑋昇醫師表示，其他的危險因子，包括使用過度、運動傷害、車禍、體重過重等，還有一些先天性關節病變、體質遺傳因素也可能讓退化性關節炎提早發生。

(圖/照護線上提供)

退化性關節炎較好發於需要負重的關節，例如膝關節、髖關節、踝關節等。若發生在不須承受重量的關節，便可能與過度使用、外傷、遺傳有關。

常見症狀包括疼痛、僵硬、腫脹等，患者的關節活動度可能會變差，而且在活動時會出現異音。

●迷思２：關節會痛是因為使用過度，盡量少動就不會痛？

有些病人會抱怨，「我想要運動，但是只要走一段路，關節就會痛，所以乾脆不要運動。」

「退化性關節炎患者務必維持規律運動！」陳瑋昇醫師提醒，「如果缺乏運動，肌肉會更加無力，關節的穩定度、活動度都會變差，而落入惡性循環。」

如果走路就會痛，可以考慮進行一些讓關節負擔較小，又可以訓練肌力的活動，例如抬腿、游泳、在水中走路等，因為每個人的狀況不同，患者可以與醫師、復健師討論，設計合適的運動處方。

●迷思３： 退化性關節炎與骨質疏鬆症有關？

退化性關節炎與骨質疏鬆是不同的疾病，退化性關節炎是以軟骨磨損為主，骨質疏鬆則是骨頭的骨質流失。陳瑋昇醫師說，這兩個問題可以同時發生，但是兩者之間並沒有因果關係，所需要的治療也不太一樣。

(圖/照護線上提供)

●迷思４：關節痛的時候，能不能吃香蕉、吃海鮮？

偶而會聽到傳言說，「關節痛的時候，不能吃香蕉、海鮮等食物」，陳瑋昇醫師表示，這是沒有根據的說法，香蕉與關節痛並沒有什麼關聯。至於海鮮的部分可能與痛風性關節炎有一點關係，而與退化性關節炎無關。

很多患者會詢問，退化性關節炎的飲食是否有特殊限制？陳瑋昇醫師回答，退化性關節炎的飲食重點，主要還是在於體重的控制，得盡量維持理想體重，避免關節的負擔過大。

●迷思５：葡萄糖胺、軟骨素可以有效控制膝關節退化嗎？

我們的軟骨與關節液中含有葡萄糖胺，因此許多人都會在關節疼痛不適時使用葡萄糖胺。

「葡萄糖胺可能有助於減緩關節疼痛，至於能不能減緩關節的退化，目前依然缺乏強而有力的證據。由於療效不明確，所以會被視為食品，而非治療方式。美國骨科醫學會不建議使用，台灣健保署也不再給付葡萄糖胺。」陳瑋昇醫師，「若想使用葡萄糖胺、軟骨素，可以先與您的醫師討論。」

(圖/照護線上提供)

●迷思６：退化性關節炎只要吃止痛藥就好？

消炎止痛藥可以快速紓解關節的疼痛不適，但是沒辦法延緩退化性關節炎的病程。陳瑋昇醫師提醒，患者要檢查看看是否有導致退化性關節炎的危險因子，並盡可能移除危險因子。

一昧吃消炎止痛藥，而不移除危險因子，是治標不治本，陳瑋昇醫師說，長期頻繁使用消炎止痛藥，也容易出現與腸胃道、腎臟相關之副作用。

●迷思７：置換人工關節是治療退化性關節炎的最佳方式？

退化性關節炎可分成四級，醫師會根據病情嚴重度，調整治療方式。

在開始出現症狀時，便要留意體重並加強肌力訓練，透過強化關節周遭的肌肉，可以維持關節穩定度。症狀較嚴重時，可以使用口服藥、關節腔內注射。

當軟骨嚴重耗損，而導致劇烈疼痛時，可能要考慮人工關節置換手術。換人工關節是最後的手段，陳瑋昇醫師說，建議還是要及早做好關節保養，盡量延緩退化性關節炎的惡化。

●迷思８：置換人工關節就可以一勞永逸嗎？

隨著科技的進步，人工關節的設計、材質、手術技術皆有進步，可提升患者的滿意度，然而，換人工關節並非一勞永逸，在接受手術後，日常生活中還是要留意人工關節的使用限制，並控制體重，才能延長人工關節的壽命。