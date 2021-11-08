龐貝古城近郊挖出不到5坪的超簡陋奴隸房。

考古學家近期在義大利龐貝（Pompeii）古城郊區一座別墅內，發現一間保存完好的奴隸房，這間房間不到5坪大，卻住了2個大人及1個小孩。

英國《衛報》（The Guardian）報導，考古學家近期在龐貝古城牆西北方700公尺處郊區的朱利安那城（Civita Giuliana）一棟別墅中，發現一間保存相當完好的奴隸房，這間房間面積約只有16平方公尺（約4.84坪），裡頭卻擺放了3張木板床，其中一張是兒童尺寸，床是用繩索及木板製成，房間內還擺放一個便盆以及一個裝有金屬及布製品的木箱。

龐貝古城近郊挖出不到5坪的超簡陋奴隸房，床由木板及繩索製成。（圖／路透社、龐貝考古公園提供）

床下擺放了許多私人物品，包括用來收納私人物品的雙耳陶罐及陶壺。

房間內還發現馬車軸，考古學家推測，這個簡陋房間可能是這個小家庭的住所，他們主要的日常工作可能就包含準備及維護馬車。

房內唯一的光源來自上方的一扇小窗戶，牆壁上也沒有任何裝飾。

龐貝古城近郊的別墅挖出奴隸房。

龐貝考古公園（Archaeological Park of Pompeii）負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，挖掘這座奴隸房是他考古生涯中最令人興奮的發現之一，雖然不是挖出稀世珍寶，但難得看到了顯少被歷史記載的人們的不穩定生活狀態。

他說這個小房間介於宿舍及儲藏室之間，呈現出狹窄及不穩定的面貌，對他來說真正的寶藏是人類的經歷，呈現了古代社會中最脆弱群體的生活面貌。

考古學家從2017年開始開挖這座別墅，2020年11月挖到2具躺在一起的男性遺骸，據信他們躲過維蘇威火山（Vesuvius）的第一波爆發，不過隔天仍死於新一波火山爆發，考古學家推測，兩人的身份分別為年輕的奴隸及較年長的主人。