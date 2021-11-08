秋冬就是要吃火鍋！挑選自己喜歡的食材和湯頭，一口一口吃下還冒著煙的美味，身心都飽足了起來。不過衛福部立南投醫院家醫科詹德欽醫師指出，曾收治一名痛風急性發作的案例，當時患者右腳大拇指腫脹難耐，抽痛、無力，痛到無法入睡，半夜趕緊掛急診。詢問後發現，患者當天晚上大吃海鮮火鍋，不但把鮮美湯頭喝光，還搭配啤酒，雙重刺激下，果然讓痛風大爆發。

醫師指出，火鍋湯頭經過相當多種海鮮、肉類等食物滾煮後，會越來越濃郁，湯裡頭的普林含量也會隨著煮的時間而逐漸增加，如果喝太多，誘發急性痛風的機率也會提高。

除此之外，啤酒、酒精也是誘發危險因子，像是薑母鴨、羊肉爐、麻油酒雞也有酒精含量，都是地雷區湯頭。

進補就要吃羊肉爐、薑母鴨？ 營養師揭吃鍋「三大地雷」 這食材才祛寒。(影音來源/中時新聞網)

●吃鍋補身 以「身體所缺乏」的營養素為補充要點

吃鍋時除了盡量減少加工火鍋料之外，多選擇原型食物與進食順序也很關鍵。營養師高敏敏表示，秋冬進補，應以「身體所缺乏」的營養素為補充要點，現代人大多缺的是蔬果與優質蛋白質。因此吃火鍋時，高敏敏建議：

1.先吃蔬菜，補足高纖維需求。

2.攝取原形食物的蛋白質，以魚肉、雞肉為主。

3.如果想喝湯，一開始就喝一點清淡的湯，經過多種食材烹煮後的湯頭，就不要再喝。

●三大地雷害你胖 食材泡湯久煮是其一

高敏敏還提到，愛吃鍋又不想發胖或是造成血脂、體重飆高，須注意大眾常犯的三大地雷。

(圖/中時新聞網製作)

首先，即使火鍋內難免有加工食材，也可以挑選較低油的選項。像是豆製品，豆腐就比油豆腐更清淡，只要食材減少油脂，煮出來的火鍋當然也會熱量更低些。

其次，挑選低鈉、低油、少酒精的湯底。昆布鍋就比麻辣鍋或起士鍋等來得清淡，薑母鴨等品項，加進去的酒可以減量，以風味為主即可。

第三項則是許多人常踩的大地雷。高敏敏指出，火鍋食材最好現燙現撈，煮熟就好，不要一直放在湯頭裡燉煮。

高敏敏解釋，主要是食材久煮的話，不但營養素流失、口味變差，還會把湯頭的油脂、鹽分都吸收進去，這時才吃下肚，就跟著吃進更多油鹽。可以把已經煮熟的食材，先撈起放進備用碗盤中，待溫度適口後再慢慢咀嚼享用。