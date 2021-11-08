台股上市櫃公司營收不斷再創新高，基本面沒有問題，但權值股走勢溫吞，台積電、聯電持續在季線之下盤整，導致整體走勢較為震盪，不過歐、美指數持續再創新高，台股成交量逐漸放大，市場人氣回籠，從技術面來看，指數收復萬七關卡後，順勢收復季線，5日線、10日線與月線呈現短、中、長期的多頭排列，台股將在震盪後持續走高。

多頭格局類股也會不斷輪動，前一波4-7月份的主流類股為受惠於疫情帶動報價上漲的原物料族群如鋼鐵、航運、面板等，這些類股雖然目前仍處於營運高峰，但隨著新冠疫苗普及、口服藥也即將上市，市場預期疫情將逐漸好轉，各種原物料產能開出後，航運、鋼鐵、面板等原物料報價將下滑，營運最高峰可能已經過了，股價是反應未來，因此這些類股族群即使營收、獲利持續再創新高，股價卻易跌難漲，普遍都呈現空頭排列，投資人要思考下一波主流類股，一定要拋開疫情的因素，思考明年獲利反轉的股票。

全球氣候變遷、極端氣候頻頻影響全世界，低碳經濟也已成為全球投資領域顯學，加上高油價推動下，各國都積極推動綠能政策，其中台灣太陽能產業發展最久、技術水準最高，惟過去受到大陸低價競爭影響，股價始終受到壓抑，中、美貿易戰之後，美國對大陸頻頻出招。

近期美國商務部以侵犯新疆少數民族人權為由，將太陽能板材料多晶矽的五家中企納入貿易黑名單，本周二 (11/2)更傳出大陸太陽能廠隆基科技產品被美國海關扣留，台灣太陽能廠有望迎來是史上最大的轉單潮，太陽能模組廠營運將持續回升，從技術面、基本面來看，最值得大家注意的是安集、元晶、聯合再生三檔太陽能模組廠。