生活中偶爾會發現自己的體重不斷減輕、逐漸變瘦，原因可能是出自減重，也可能是生活調整，不過若是體重持續不明的減輕，恐怕要留意背後疾病的可能，因為這是許多疾病常有的初始症狀，甚至是唯一症狀，例如癌症。

●體重半年降5%早檢查，醫：恐疾病、癌症等所致！

台南市立醫院家醫科盧泰潤醫師表示，不論是減重、生活調整，一般正常的體重下降，每周約為0.5~1公斤，超過則可能有異常疑慮，原因可能包括減重不當、疾病等，因此執行減重計畫時，也建議先留意原本體重。

而當體重減少原體重的5~10%時建議先維持3~6個月再繼續，因為短時間內快速降低體重可能有礙健康，研究顯示短時間內體重下降10%免疫力會開始下降，下降20%則有可能影響到身體機能，例如掉髮、經期大亂等，因此鼓勵減重者應循序漸進的控制體重為佳。

若未刻意執行減重計畫，體重卻在6個月內明顯下降5%以上，即可視為病態型的體重下降，可能罹患了某些疾病。據統計，約有6成與慢性疾病有關，約2成與癌症有關，約1成與精神疾病有關，剩下1成原因不明。

(圖/今健康提供)

●留意不明體重下降，醫：往往是癌症初期唯一症狀！

盧泰潤醫師說明，絕大多數的慢性疾病拖久都會有體重下降的情況出現，其中又以腸胃道相關慢性疾病為最大宗，例如十二指腸潰瘍、胃潰瘍等消化性潰瘍，好發於飲食不正常、抽菸、酗酒、長期服用類固醇或消炎藥等族群，患者常見也會有噁心、打嗝、腹痛、嚴重甚至黑便的情況。其他可能原因包括肝衰竭、腎衰竭、心衰竭、慢性阻塞性肺疾末期，另外糖尿病、甲狀腺機能亢進、肺結核等也是體重下降的常見病因。

除此之外，自體免疫疾病因免疫系統攻擊自身，也會讓身體長期處於發炎狀態，日久也會有體重下降的情況，如類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡，值得注意的是，許多人認為自體免疫疾病是遺傳疾病，小時候沒有就不必擔心，其實不然，類風溼性關節炎常見於中年女性，因此即便小時候沒有，若有相關症狀也需留意。

(圖/今健康提供)

體重下降最害怕聽到的想必就是癌症，如前述所提到的，癌症占體重減輕原因當中約20%，約五人就有一人是罹患癌症。最需要注意的是，很多癌症在初期症狀往往不明顯，體重減輕可能是少數或是唯一症狀，例如令人聞之色變的大腸癌初期僅有容易讓人忽略的貧血，又或者位置深且沒有痛覺細胞的胰臟所長出的胰臟癌，體重下降往往可能是這些癌症的唯一症狀。

不過盧泰潤醫師也表示，發現體重不明下降，重要的是找出真正的原因，即便是癌症，現在醫療發達，能痊癒、穩定控制疾病的機率也相當高，因此重要的是發現體重減輕時該如何應對。

(圖/今健康提供)

●不明體重下降怎麼辦？醫：紀錄、觀察、早就醫！

盧泰潤醫師建議，民眾若有發現自己體重不明原因下降，可先量測體重並記錄。若有疑慮，建議可先前往各大醫院的家醫科檢查，作為第一道防線找出可能原因，再更進一步轉診至相關科別，如風濕免疫科、血液腫瘤科等，後續再做更進一步的檢查及治療。