秋冬季節陰雨不斷，不見陽光，外出時，還需塗抹防曬乳液，抵禦紫外線嗎？開業皮膚科醫師趙昭明表示，即使是陰天，紫外線UVA仍會穿破大氣層、雲層，如果整個冬天沒做好防曬，肌膚還是會變黑，甚至明顯老化。

●冬天陽光UVA穿透力較強 會讓皮膚曬黑甚至提早老化

趙昭明指出，防曬目的在於避免皮膚老化、曬紅、曬黑等，冬天的陽光不像酷夏來得毒辣，但紫外線中的UVA穿透力較強，還是可能破壞真皮中的膠原蛋白和彈性纖維，形成黑色素。

趙昭明說，紫外線UVB屬於中波，長時間暴露其中，恐讓皮膚曬傷和致癌的是。UVA則為長波，可達到真皮層，會讓皮膚曬黑，甚至提早老化。

「SPF（Sun Protection Factor）」為防曬係數，目前統一以此標示防曬用品對紫外線UVB的效能，也就是延緩皮膚曬傷的能力，通常可分為SPF15、SPF50等兩大類。

●冬天防曬重點在於減少UVA對皮膚的傷害 防曬指標為「PA」

至於冬天防曬重點就在於減少UVA對於皮膚的傷害，一般來說，針對UVA的防曬指標為「PA」，在採購防曬產品時，經常可見「PA（Protection Grade of UVA rays）」等字樣，依照防曬產品對UVA的防護效能，從低至高分為4級：

▸PA+：可延緩曬黑時間2至4倍

▸PA++：可延緩曬黑時間4至8倍

▸PA+++：可延緩曬黑時間8至16倍

▸PA++++：可延緩曬黑時間16倍以上

●皮膚科醫師建議冬天戶外活動 使用SPF15、PA+等產品

許多人以為價格差不多，當然是選擇保護效果越高的防曬產品，趙昭明提醒，應該視紫外線曝曬的情況而定，如在夏天至海邊戲水，當然應該選防護效果高的產品，但如果是冬天的戶外活動，建議使用SPF15、PA+等產品，就能達到不錯的防護效果。

趙昭明強調，SPF或PA的級數越高，保護效能雖然越好，不過這也代表裡面含有更多的化學物質，容易引發過敏反應。此外，不管塗抹哪種防曬產品，如再戶外活動，應該每2、3小時就需補擦1次，如此看來，沒有必要一定選係數超高的產品。

食藥署則提醒，購買時防曬產品時，應根據持續需求及環境，來選擇防曬係數適合的產品，才能避免肌膚受到傷害。