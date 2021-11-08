晶圓代工老四格芯10月底在美國那斯達克掛牌，上周五（5日）股價漲到63.63美元。財信傳媒董事長謝金河表示，全球晶圓代工市占來看，格芯約4%，聯電7%，但聯電市值只有270億美元，格芯卻達340億美元，對聯電來說實在太委屈了；此外，他還點名大摩以報告壓低聯電評價，又夥同外資機構借券放空聯電一度逾百萬張，這種炒作行徑，金管會應該了解一下。

謝金河在臉書發文指出，美國費城半導體指數頻創新高，這當中，輝達（Nvidia）帶著元宇宙元素，不斷往前衝，市場已有分析師給予一兆美元的目標喊價，而Nvidia市值挺進到7439.99億美元，也把台積電的6109.2億美元拋在後面。

他提到，另一焦點是超微（AMD）猛力上揚，說不定市值很快超過英特爾（Intel），這是半導體產業難以想像的事。此外，半導體產業出現另一個亮點，是原本打算以300億美元打包出售的全球第四大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries，股票代號GFS），決定在Nasdaq掛牌上市。以GFS為代號的格芯，以每股47美元上市，首日上市一度跌至44.48美元，5日一度大漲至66美元，收盤63.63美元，市值是340.2億美元，格芯上市後的好表現，可能撑開台灣晶圓代工股的新比價效應。

格芯先天不良，後天失調，營運持續虧損，去年全年虧損11.5億美元，今年上半年虧損3.01億美元，而台灣晶圓代工4大咖，包括台積電、聯電、世界先進及力積電，今年前三季業績都很突出，台積電前三季淨利4303.09億元，EPS16.6元，聯電一季比一季好，前三季純利398.31億元，EPS 3.21元，世界先進前三季純利81.04億元，EPS 4.94元，力積電前三季淨利98.92億元，EPS 3.07元，比起格芯的虧損，台灣4大晶圓代工股表現都很出色。

謝金河分析，如果從全球晶圓代工市占率來看，台積電占55%、三星17%、聯電7%、格芯4%、中芯4%，世界先進與力積電大約1%，如果拿聯電跟格芯來比，格芯市值340億美元，聯電只有270億美元，對聯電來說實在太委屈了。

他還點名，最近大摩年輕分析師在聯電興風作浪，不斷以報告壓低聯電評價，又夥同外資機構借券放空聯電一度逾百萬張，這種炒作行徑，金管會應該了解一下！