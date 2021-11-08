第13批政府自購59.4萬劑AZ疫苗到貨，但保存期限竟只到這個月底，北市副市長蔡炳坤7日深夜表示，疫苗接種到現在，已超過8個月，台灣還在疫苗荒嗎？為什麼還要讓民眾打到快屆期的疫苗？指揮中心不只是解釋問題而已，真是無言⋯。

蔡炳坤說，COVID-19 疫苗「效期太短」的問題已經不是第1次，他國贈送的還情有可原，連自己購買的也如此，真是無言⋯。

蔡炳坤說，還記得最近的一次，日本所贈送的AZ疫苗，9月18日配發1500瓶給北市，效期只到10月3日，還好北市趕在2周內打完，沒讓任何1劑疫苗過期。

蔡炳坤說，這一次更誇張，11月6日自己購進的AZ疫苗59.4萬劑，效期只到11月底，封緘至少1周，配發到地方也只剩2周的時間，到時候若沒打完，又是地方的責任。

「疫苗接種到現在，已超過8個月，台灣還在疫苗荒嗎？為什麼還要讓民眾打到快屆期的疫苗？」蔡炳坤痛批，面對問題是解決問題的第一步，中央指揮中心不該只是解釋問題，而是要解決問題！