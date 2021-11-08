24歲李沐去年以《誰是被害者》奪下金鐘最佳新人獎，今年再憑《青春弒戀》入圍金馬最佳新演員，她在片中飾演的「玉芳」身兼舞台劇演員、咖啡店店員， 在追求愛與渴望被愛的過程中，努力找到生活重心。第1次擔綱女主角的李沐透露，首度拍戲拍到臉爆掉，整個臉長滿粉刺，某天還明顯讓導演何蔚庭驚呼「妳的臉怎麼變這樣」，但她說其實自己一直感受不到壓力，「那個時期我完全不知道我自己的狀態如何，身體有反應後才開始覺得不對勁，不過還是不了解到底是故事讓我很傷心，還是因為玉芳（角色名）一直在忍耐，所以我變得很憂鬱」。

李沐透露《青春弒戀》是她首度拍戲拍到臉爆掉的作品。（羅永銘攝）

因為試鏡時的劇本不是最後故事的劇本，她也不知道角色會長什麼樣子，一切充滿了未知，開拍第2天就得拍攝在台北車站大廳林柏宏攻擊她的重頭戲，讓李沐直接崩潰，「因為對角色的熟悉度還沒那麼完整，加上我從沒遇過片中角色那樣的情況，柏宏手上拿的武器又是靠後製，想說『完蛋了，我到底要怎麼演』，那場戲又很重要，直到當天在現場，我才覺得這個事情好像我可以就是自然地請哲熹跟柏宏幫我，因為玉芳在這故事裡一直都不是主動發起事情」。至於片中和陳庭妮、林哲熹的激情戲，她則認為是順著故事發展到那個地方會合理發生的事情，「當初導演就有說並不想要尺度真的大到符合青春這個年紀的觀眾沒有辦法進戲院看，我們其實什麼東西都沒有露，只是很激烈的接吻跟一些觸碰而已。」

對於片中的激情戲，李沐認為是順著故事發展會合理發生的事情。（羅永銘攝）

李沐日前曾在捷運站被陌生男子搭訕。（羅永銘攝）

片中有場戲是林柏宏在機場捷運上騷擾心儀已久的陳庭妮，李沐提到自己前陣子搭捷運轉車時也突然被1名陌生男子搭訕，「突然有個人斜切過來貼在我旁邊跟著我走路，然後對我說『我可以跟你聊天嗎？我剛剛看到你，覺得你還滿可愛』，可能是因為拍了《青春弒戀》吧，我想說他到底看我多久了，好像自己被當成獵物盯了一陣子」，最後鼓起勇氣狠瞪對方並揚言報警後才成功脫困，結果妹妹在下禮拜也在捷運站被搭訕，李沐說其實當下心情其實很複雜，「其實這種事情很常發生，雖然很驚恐，但也覺得滿抱歉的，我當下應該要告訴他『這不是1個正常的搭訕方式』，不過我們又非親非故，或許他們跟明亮（林柏宏角色名）一樣不覺得自己怪，只是沒有接近的方法而已」。

李沐自曝喜歡簡單一點的約會方式。（羅永銘攝）

電影裡她被林哲熹送花、寫信等較為「復古」的示愛方式擄獲芳心，李沐說其實她並不覺得這樣很老派，還反問「大家約會不都這樣嗎？出去吃個飯，然後節日還是會收到花」，她表示自己喜歡約會愈簡單越好，「因為工作就已經很累，如果還要很隆重或者是很華麗，我會覺得現在到底是在休息還是上班」。至於男生用哪一招告白會最招架不住？李沐認為是在對的時間點出來安慰她的人，「可能有時候我信心很低落，對方看著我的眼睛說『我覺得你很好』，就會覺得我們的緣分超浪漫」。在片中與林哲熹久別重逢後墜入愛河，李沐說自己是絕對不會跟朋友變情人的類型，「我跟某個人成為朋友後，真的很難再用男女的眼光去看待他了，以前看《我可能不會愛你》，就覺得超級沒辦法接受」。該片19日正式上映。