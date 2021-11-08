武裝組織塔利班今天任命44名成員擔任要職，包括各省省長、警察局長等。當前阿富汗正面臨日益惡化的安全與經濟問題，重要人事任命是加強塔利班治理的關鍵之舉。

路透社報導，自從9月籌組內閣以來，這是塔利班（Taliban）首次宣布大規模的人事任命。

塔利班公布的新職名單，當中包括巴雅爾（Qari Baryal）擔任喀布爾省長，韓薩（Wali Jan Hamza）將擔任首都喀布爾市警察局長。

位於喀布爾市中心的阿富汗規模最大軍醫院這個月遭到攻擊，韓薩的前任穆赫利斯（Mawlawi Hamdullah Mukhlis）不幸喪命。

塔利班於8月15日奪回政權，但阿富汗歷經數十年的戰亂後，如何恢復秩序和兌現安全承諾，這個武裝組織窮於應付。因伊斯蘭國（IS）在阿富汗境內發動連串襲擊，使得當地陷入危機的經濟更是雪上加霜。

國際間持續呼籲塔利班與其他政治勢力展開談判，以組建包括少數民族和婦女在內的包容性政府，不過至今尚未取得實質進展。（譯者：曹宇帆）1101108