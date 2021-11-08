為了解採取地中海飲食的人，若攝取食物種類的不同，是否對健康產生不同影響；挪威奧斯陸大學領導的研究團隊，針對逾20名英國學生進行隨機飲食介入實驗。結果發現，同樣採取地中海飲食，相較於蔬果以有機蔬果的參與者而言，採取非有機地中海飲食的人尿液中農藥的殘餘量高出3倍，免疫系統也因此遭到削弱。

這份研究已刊登於2021年10月份的《美國臨床營養學期刊》。地中海飲食以大量的水果、蔬菜、堅果與全榖物食物，佐以魚肉為主的蛋白質，並降低紅肉與奶製品的攝取量。長期以來，學界認證其能減少心血管疾病、糖尿病、代謝症候群、部分癌症等風險，還能改善憂鬱，並預防阿茲海默症與認知退化。

論文指出，根據現有觀察性研究，已證實吃入農藥含量過高的食物會導致各種疾病，而攝取有機食品則帶來較佳的健康狀況。這是因為有機農業減少農藥的使用，從而降低體內農藥殘留。

為了解由西式飲食轉入地中海飲食的人，攝取有機與非有機食物後，尿液中農藥殘留的比率；研究團隊召集27名英國學生，進行為期2週的實驗。所有的參與者為身體健康的成年人；其中，13人的地中海飲食完全由有機食物組成，14人則為非有機飲食。

不論是實驗組還對照組，在進行實驗的2週前都採取西式飲食，而進行兩週的實驗後會採集尿液，檢測農藥殘留成分。

結果發現，相較於採取非有機地中海飲食的參與者，全有機地中海飲食的參與者尿液中的農藥殘留量少了約91%；有機組尿液中農藥殘留約每日17微克，非有機組為每日180微克。

研究團隊還發現，從西式飲食轉換為非有機地中海飲食的參與者，尿液中的殺蟲劑量自每日的7微克增加到每日25微克；有機磷酸酯從每日5微克成長為19微克；除蟲菊酯殘留量由每日2.0微克提高為4.5微克。

此外，研究團隊也發現，殘留的矮壯素(用於促進農作物生長)、除草劑與農藥，雖然很微小卻明顯地對性別產生影響。

研究團隊總結，從西式飲食改為地中海飲食，可能會增加殺蟲劑、有機磷酸酯與除蟲菊酯的攝取；但採取有機飲食可以減少合成化學殺蟲機的接觸，而這也可解釋為何先前的研究會發現，攝取有機食品的人往往有較健康的身體。

研究團隊解釋，這些化學物品會影響人體激素；愈來愈多證據更顯示，這類毒素會削弱我們的免疫系統，甚至生殖能力也會受到影響。如果體內荷爾蒙變得不平衡，兒童的生長發育也會遭負面影響。

用傳統噴灑農藥、除草劑的方式種植蔬果與穀物，人們再吃進這些食物，就會將環境汙染物一併吃入。養殖與野生魚類也可能有環境汙染物，但通常數量較少。