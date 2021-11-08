全球晶片荒，為找出造成全球晶片短缺的原因，美國商務部政府要求台積電、英特爾、三星、SK海力士等晶片製造商在11月8日前，提交包括客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等「機密資料」，引起爭議。截至目前為止，包括台積電、聯電、日月光、環球晶23家台灣廠商，都已經在截止日前回覆美方「交卷」；至於南韓三星、ＳＫ海力士等企業尚未交券；此外，曾公開表示將配合美方的美國英特爾、德國大廠英飛凌，也尚未答覆。

在半導體產業中，客戶資料是最高機密，若洩露恐會嚴重影響商業往來。另一方面，晶片庫存和生產數據也會影響晶片價格，為避免市場波動，這些數據並不會公開。根據聯合新聞網，美方「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」，期限至11月8日。台積電昨(7日)表示，已完成美方提出的問卷並回傳，同時堅持一貫立場保護客戶機密，未揭露特定客戶資料。

據了解，台積電明確列出過去兩年的車用晶片營收占比分別約百分之四、百分之三。台積電並告知美方今年營收將達566億美元（逾新台幣1.5兆）創新高，年增率24.4％。

至於未交券的南韓。南韓財政部表示，南韓科技業者正在準備向美方提交部分半導體資料，要提供至何種程度？南韓半導體也者持續與美方磋商中。外傳南韓企業會在限時內答覆，也不排除在韓國官員9日訪美時，直接向美方遞交答覆。

台積電董座劉德音日前直指「供應鏈中有人在囤貨」。美方認為有必要請業者提供資訊，以解決當前半導體產品短缺的問題。業界指出，美系與歐系傳統車廠在車用供應鏈調整時重傷，韓系車廠較不受影響並在海內外熱銷，主要是背後有韓系半導體晶片廠優先支持。