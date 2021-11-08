明星左投柯蕭(Clayton Kershaw)在球季結束後成為自由球員，老東家道奇沒有給他「合格報價（1年1840萬美元）」，引起外界關注。今年的合格報價期限截止，全聯盟總共14人獲得報價，道奇有席格(Corey Seager)、泰勒(Chris Taylor )兩人獲得報價，柯蕭是道奇唯一符合資格但沒獲得報價的人。

席格是2020年世界大賽MVP，他出自道奇農場，登上大聯盟7年，今年表現依然優秀，守備游擊位置，年薪1375萬美元。泰勒效力道奇6年，當初是從水手隊被交易過來，年薪780萬美元。

柯蕭大聯盟生涯14年都在道奇，3座國聯賽揚獎，1座國聯MVP，未來的名人堂成員，年薪3100萬美元。今年柯蕭10勝8敗，自責分率3.55是菜鳥球季以來最差。道奇不給柯蕭合格報價的原因，《MLB Trade Rumors》推測有幾種可能，第一是柯蕭季末受傷，雖然不至於開刀，能否趕上明年春訓還不一定，報價給他的意義不大。另一個可能是道奇認為柯蕭會拒絕報價，拒絕報價的球員若加盟其他球隊，該隊就要補償道奇1支選秀籤，如此會增加他簽約的難度。換言之，不給報價反而是增加了柯蕭在自由市場的談判空間。同時道奇也可能會在自由市場簽回柯蕭。

先發投手薛爾瑟(Max Scherzer)、救援投手簡森(Kenley Jansen)都成為自由球員，但他們都不符報價資格。JD馬丁尼茲(J.D. Martinez)接受了合約最後一季1940萬美元球員選項，繼續留在紅襪。柯蕭先前合約到期之前總是有提前續約，這是他生涯第一次成為自由球員。