緬甸華僑李國輝4年前在新北市分租公寓潑汽油放火致9人死亡，歷審認定他罪大惡極，4度判死。最高法院日前整理出兩公約得否對精神障礙判死、原審量處死刑有無不當等5個法律辯論爭點，作為李「生死辯」之用；最高檢察署具狀強調，李並無因精神障礙不得判處死刑的事由，應維持死刑判決。

李男2017年11月，自認屢遭蘇姓男子等人在臉書群組「緬甸華僑團體」嘲諷挑釁，又認為同鄉陳姓男室友等人，常故意發出噪音騷擾他，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟。歷審都認定李惡性重大至極、難以教化，判處死刑，但遭最高法院撤銷，高院更二審仍判死刑，全案日前上訴最高法院審理中。

最高法院上月審理時，律師主張李有精神障疑，並非直接殺人故意，不應判死。法官將檢辯雙方的上訴理由及答辯內容，整理出5項法律爭點，包括兩公約的立法意旨及對精神障礙人可不可以判死？是限定哪類型的精障人士？原審判處死刑的認事用法有無不妥，量處死刑有無不當等。

最高檢認為，聯合國公政公約沒有明文規定，對於精神障礙者不得判處死刑，而人權事務委員會曾在國家人權報告書中結論意見以及個人申訴決定均指出，對於精神障礙者不得判處死刑。但依其涵意，精神障礙者不得判處死刑，僅限於「嚴重社會心理和心智障礙」。

最高檢援引同樣批准公政公約，仍保留死刑制度的美國為例，依美國法，被告精神(智能)障礙達到嚴重降低其道德可非難性或辯護能力者，不得判處死刑；法院綜合參考被告智商檢測及其他心智障礙證據後，若認為被告心智障礙影響辯護能力及道德可非難性之程度，不足以動搖死刑判決者，則仍得科處死刑。

最高檢舉例，去年引發全美暴動的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死案，蕭文當時雖沒有殺人故意，仍因二級殺人罪、「有認識重大過失」殺人、三級殺人等罪被地方法院判處有罪，目前全案上訴審理中。另依美國法，縱火致人死亡通常都列為最嚴重的一級殺人罪，得判處死刑。

檢方認為，李國輝並無重大精神疾病，亦不曾因此方面疾病看診就醫。本案經台大醫院精神鑑定，雖認定李因施用安非他命類物質，因幻覺及妄想作用下，產生憤怒想法與情緒，之後做出縱火行為，縱火行為與其精神疾病症狀之間具有一定關聯性；但報告也強調李因羈押停止使用安非他命約一個星期，其幻覺完全消失，另台大鑑定認為，李應未達智能不足或邊緣智能程度。

至於律師指偵查程序未指派通譯，違反公政公約規定，未審酌房東違法裝潢房屋出租，與本案死亡結果有「累積因果關係」，檢方認為，李的中文聽說能力並無障礙，自白出於任意性，有證據能力，且違法裝潢與死亡結果並無「累積因果關係」，李對陳、胡2人具有殺人之確定故意，對其餘被害人則有殺人之未必故意。

因此檢方強調，李國輝並無因精神障礙而欠缺辯護能力或降低道德可非難性之情形，沒有精神障礙不得判處死刑之事由，原維持死刑判決。

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