國1彰化驚見車頭懸掛橋邊！大貨車撞護欄南下回堵2公里 07:332021/11/08 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1彰化出口，大貨車撞護欄車頭懸掛橋樑。（照片來源：記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1彰化出口，大貨車撞護欄車頭懸掛橋樑回堵2公里。（照片來源：記者爆料網） 國1彰化大貨車撞護欄，車頭掛橋懸吊，十分驚悚。（影片來源：記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 今天（8日）上午6時46分，國1北向彰化系統出口，發生一輛大貨車自撞車禍，貨車車體留在外側路肩，但大貨車車頭整個懸掛在橋樑邊，十分驚悚，零件、物品散落到下方國1南下車道，造成回堵2k，由於正值上班時間，建議用路人提前改道行駛，並小心駕駛。 重機高速「壓車過彎」遭罰3萬8吊照6月 法官「1理由」撤2張罰單 騎士耍帥「翹孤輪」撞爛對向轎車 網聽車上音樂笑翻：真的涼了 #國1 #大貨車 #驚悚 #車頭 #懸掛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車概念股2.0 強勢上攻 04:102021/11/07 財經要聞 高雄小情侶全裸陳屍摩鐵浴缸 檢曝相驗結果將解剖複驗 17:442021/11/07 社會 男子徹夜歡唱飲酒渾然不知車被拖吊 天亮取車疑誤觸排檔再撞前車遭逮 18:222021/11/07 社會 金條保值 意外入10大熱銷榜 通膨囤貨潮 雙11業績增3至4成 04:102021/11/07 財經焦點 台海版魷魚遊戲 台灣123 04:102021/11/07 時論廣場 摩鐵雙屍案神秘訪客找到了 警查獲車上藏大量毒咖啡包 11:542021/11/07 社會 電動車ETF、ETN 投資人搶進 04:102021/11/07 財經要聞 立冬後5生肖運勢飆漲 喜事不斷從天而降 11:122021/11/07 運勢 立冬開運祕法！命理師傳授1招 家擺2物「人緣財運大升」 17:232021/11/07 運勢 彰化縣振興經濟加碼抽獎 短短20天就破去年3倍券總額 16:582021/11/07 生活 大人放鬆、小孩放電 「2021光織影舞」成國旅親子遊新去處 13:262021/11/07 生活 社會熱門新聞 陽明山大雨仰德大道5車連環車禍 1重傷3輕傷 - 社會 國1彰化驚見車頭懸掛橋邊！大貨車撞護欄南下回堵2公里 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 攀中橫四辣羊頭山摔70米邊坡 三軍總醫院實習醫師身亡 - 社會 交友軟體約砲14歲國中女 男網友帶她買事後避孕藥露餡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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