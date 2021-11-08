國1彰化出口，大貨車撞護欄車頭懸掛橋樑回堵2公里。（照片來源：記者爆料網）

國1彰化大貨車撞護欄，車頭掛橋懸吊，十分驚悚。（影片來源：記者爆料網）

今天（8日）上午6時46分，國1北向彰化系統出口，發生一輛大貨車自撞車禍，貨車車體留在外側路肩，但大貨車車頭整個懸掛在橋樑邊，十分驚悚，零件、物品散落到下方國1南下車道，造成回堵2k，由於正值上班時間，建議用路人提前改道行駛，並小心駕駛。