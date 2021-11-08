美股在縮債日期明確後利空出盡大步走高，其中上周四費城半導體指數甚至在高通、NVIDIA大漲帶動下出現噴出(上漲3.5%)，就連台積電ADR也飆升3.3%，激勵上周五台股開高震盪走高，不過，我們的權王台積電(2330)表現卻只是尚可而已，主要是這支股票的市場性不夠，股價必須靠法人機構才能推升，市場大主力買盤並不青睞大型股。盤面觀察，低基期的面板族轉強，落後補漲的節奏仍在電子次族群中持續進行，只是強勢股從車電、IC設計轉向低基期的網通、面板，資金的輪動非壞事，但台股要真的重新凝聚人氣，則多頭主軸必須確定才行，目前仍以車電為主軸，靜待籌碼穩定後進場。
從結構面分析，中小型股以化工族群最強，指標中華化(1727)連續兩支漲停板，推動市場資金快速移向化工族，化工族因價格較低，很容易吸引散戶投機力回籠，當電子強勢股休息時，讓傳產小兵擔綱人氣指標也是好事。目前台股進入高位階強勢股修正、低位階族群輪流轉強階段，低位股補強當然有助於墊高大盤底部，但也因為輪動很快，如上周一是矽晶圓嘉晶(3016)、上周二是航運長榮(2603)、上周三是被動元件華新科(2492)、上周四是網通智易(3596)、化工中華化(1727)，上周五轉由面板群創(3481)吸人氣；由於短線資金跑來跑去難捉摸，因此還是鎖定原主流車電、5G等，等待修正完畢後進場，看好二極體、光學鏡頭、車用板、車用連接器、網通等。(倫元投顧提供)
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