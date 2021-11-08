半導體測試介面設備商穎崴(6515)受惠新產品陸續完成驗證並開始出貨，稼動率滿載帶動2021年10月合併營收躍升逾3成、以3.29億元改寫歷史次高。由於產能已滿載至年底，法人看好穎崴下半年營運逐季成長、全年力拚持穩，對明年營運成長樂觀看待。

穎崴公布2021年10月自結合併營收3.29億元，較9月2.45億元成長達34.36％、較去年同期2.4億元成長達37.12％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收22.72億元，雖較去年同期25.27億元減少10.11％，但衰退幅度較前三季15.07％持續收斂。

穎崴因陸系客戶因應貿易戰於去年上半年提前拉貨，基期墊高加上晶圓產能吃緊使客戶需求遞延，使上半年營運表現明顯偏弱。不過，隨著積極調整客戶及產品線，配合晶圓產能陸續開出、遞延需求逐步回升，單月營收自6月起已見明顯回溫，逐步走出營運陣痛期。

投顧法人認為，穎崴受惠台系客戶5G智慧手機晶片、美系客戶高階處理器（CPU）及繪圖晶片（GPU）等新產品出貨動能轉強，帶動10月營收動能顯著躍增，目前產線已滿載至底，稼動率提升將有助第四季營運顯著成長，營收有機會挑戰新高、全年力拚持穩。

同時，由於台系及美系客戶對新一代手機應用處理器（AP）、CPU及GPU需求展望樂觀，穎崴目前接單能見度已達明年上半年，遊戲機、伺服器等新應用業務成長潛力亦強，看好多重動能將帶動穎崴明年營運成長動能，營運展望維持樂觀。