台灣自購的59.4萬劑AstraZeneca疫苗於6日晚間運抵，本批效期至11月30日，引發各界爭論，擔心萬一到期仍打不完，恐面臨報廢。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨(7日)說明，國際間疫苗供貨仍不穩定，交貨時程也很難以確定。時常在臉書針砭時事的藥師林士峰今(8日)凌晨在臉書對此提出3點質疑。

對於各界的質疑，指揮中心發言人莊人祥7日解釋，進口的原因是因為目前國際間的新冠疫苗供貨仍然不穩，交貨時程難以確定，考量到國內仍有許多民眾尚未完整接種第二劑AZ，這批疫苗將首先供應給距離第一劑間隔滿8周的民眾，以提高第二劑覆蓋率。

關於AZ疫苗即期問題，林士峰在臉書提出3個疑問，分別是第一，民間團體催貨的BNT疫苗不但穩定，價格也透明，為何政府辦不到呢？第二，對現在的台灣來說，實在不缺這59.4萬劑AZ疫苗，指揮中心為何要收人家不要的貨底？第三，供貨不穩、交貨時程難以確定通常代表國際間搶貨，生產就來不及了，怎麼還有即期品可以供應？

對此有網友留言表示，「即期品還是用原價去購買的嗎？」「你直接戳到盲腸了」、「反正台灣人也不會追究」、「這政府讓你猜不出來的」。不過也有人認為到貨後盡速施打最重要。