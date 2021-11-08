女星白家綺2018年帶著2個女兒和演員吳東諺結婚，夫妻倆感情恩愛，又生了一對兒女，白家綺產後立刻鏟肉13公斤，然而日前卻傳出身體狀況亮紅燈，老公吳東諺也在手術房外焦急等待，對此，所屬經紀公司回應，白家綺是急性膽囊炎，目前已經在恢復中，請大家不要擔心。

據《鏡周刊》報導，吳東諺2日晚間在某醫院手術室外的家屬等候區等待，他一身黑，打扮十分低調，還拿出手機翻拍螢幕上白家綺的名字和手術資訊，手術時間約3小時，吳東諺全程都面色沉重，報導指出，白家綺10月31日才錄製節目《台灣那麼旺》，當時看起來情況良好。

然而目前已定的《醫學大聯盟》錄影已經取消，白家綺的身體還十分虛弱，也不願多談病情，對於媒體來電僅表示：「我要休息了。」對此，經紀公司透露，白家綺在2日凌晨突然腹部劇痛，就醫後發現是急性膽囊炎，在醫生的建議下，他們當天下午就做了微創手術，手術過程順利。

事實上，白家綺嫁給吳東諺後，夫妻一直都十分甜蜜，不僅吳東諺很呵護愛妻，已經有2個女兒的白家綺也為了老公，又再拚了兩胎，還讚吳東諺是神隊友，但吳東諺心疼白家綺懷胎辛苦，9月已經結紮，還開玩笑虧自己已經封肚。